https://tr.sputniknews.com/20220622/sri-lanka-basbakani-ekonomi-coktu-petrol-ithalati-icin-bile-odeme-yapamiyoruz-1057745919.html
Sri Lanka'da malumun ilanı: 'Ekonomi çöktü, petrol için bile ödeme yapamıyoruz'
Sri Lanka'da malumun ilanı: 'Ekonomi çöktü, petrol için bile ödeme yapamıyoruz'
Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, ülke ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını açıkladı. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T12:01+0300
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sri lanka
ranil wickremesinghe
petrol
ekonomi
ekonomi
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Dış borçlarını ödeyemeyen, tarihinde ilk kez temerrüde düşen ve elektrikten tasarruf etmek için vatandaşa işyerlerini erken kapatma çağrısı yapılan Sri Lanka'da Başbakan Ranil Wickremesinghe beklenen açıklamayı yaptı. "Salt yakıt, doğalgaz, elektrik ve gıda krizinin de ötesinde, çok daha ciddi bir durumla karşı karşıyayız" diyen Wickremesinghe, "Ekonomimiz tamamen çöktü. Şu an önümüzdeki en ciddi mesele bu" diye devam etti. Ekonomiyi rayına sokması için kendisine aynı zamanda ekonomi bakanlığı görevi de verilen Wickremesinghe, devlete ait petrol şirketinin borcunun 700 milyon dolar olduğunu açıklayıp "Sonuç olarak hiçbir ülke veya kurum bize petrol vermek istemiyor. Nakit para karşılığında bile satmak istemiyorlar" dedi. Henüz vakit varken gerekli adımları atmadığı için hükümeti eleştiren Wickremesinghe artık her şey için geç olduğunu ve dibi boylamakta olduklarını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220519/sri-lanka-tarihinde-ilk-kez-vadesi-gelen-borcunu-odeyemeyerek-temerrude-dustu-1056508494.html
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Sri Lanka'da malumun ilanı: 'Ekonomi çöktü, petrol için bile ödeme yapamıyoruz'
12:01 22.06.2022 (güncellendi: 12:27 22.06.2022) Abone ol
Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, ülke ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını açıkladı.
Dış borçlarını ödeyemeyen, tarihinde ilk kez temerrüde düşen ve elektrikten tasarruf etmek için vatandaşa işyerlerini erken kapatma çağrısı yapılan Sri Lanka'da Başbakan Ranil Wickremesinghe beklenen açıklamayı yaptı.
"Salt yakıt, doğalgaz, elektrik ve gıda krizinin de ötesinde, çok daha ciddi bir durumla karşı karşıyayız" diyen Wickremesinghe, "Ekonomimiz tamamen çöktü. Şu an önümüzdeki en ciddi mesele bu" diye devam etti.
Ekonomiyi rayına sokması için kendisine aynı zamanda ekonomi bakanlığı görevi de verilen Wickremesinghe, devlete ait petrol şirketinin borcunun 700 milyon dolar olduğunu açıklayıp "Sonuç olarak hiçbir ülke veya kurum bize petrol vermek istemiyor. Nakit para karşılığında bile satmak istemiyorlar" dedi.
Henüz vakit varken gerekli adımları atmadığı için hükümeti eleştiren Wickremesinghe artık her şey için geç olduğunu ve dibi boylamakta olduklarını söyledi.