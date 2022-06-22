https://tr.sputniknews.com/20220622/sucu-sosisli-calmak-olan-ama-yanlislikla-cinsel-saldiri-suclusu-olarak-kayda-gecen-adam-intihar-1057752680.html
Suçu sosisli çalmak olan ama yanlışlıkla cinsel saldırı suçlusu olarak kayda geçen adam intihar etti
Suçu sosisli çalmak olan ama yanlışlıkla cinsel saldırı suçlusu olarak kayda geçen adam intihar etti
İngiltere'de 2017'de kayıtlara geçen bir intihar, tamamen polisin insan hatasından kaynaklandığının ortaya çıkmasıyla yeniden gündemde. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T13:27+0300
2022-06-22T13:27+0300
2022-06-22T13:27+0300
dünya
ingiltere
sosis
pedofili
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057752534_0:0:2211:1245_1920x0_80_0_0_8dbb5d10fe474c61f598e1c860807053.jpg
İngiltere'de sosisli çaldığı için bir süre hapis yatan 34 yaşındaki Brian Temple, serbest kaldıktan yaklaşık 7 ay sonra, tam yeni yıl arifesinde kendini öldürdü. Yapılan soruşturmada varılan sonuca göre Temple'ın intiharının nedeni, tahliye belgelerinde polisin kendisini yanlışlıkla pedofil suçlusu olarak göstermesiydi. Belgelerde kendisinden böyle bahsedildiğinin farkına varmayan Temple, belgeleri kız arkadaşına gösterdi. Yanlış bilgiden dolayı Temple'ın 13 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıdan hapse girdiğini sanan kız arkadaş da bunu herkese söyledi ve Temple bunun ardından hem sözlü hem de fiziki saldırılara maruz kaldı. Durumu polise de bildiren ama sonuç elde edemeyen Temple kendini alkol ve uyuşturucuya verdi. Bir gün boyunca kendisinden haber alınamayan Temple'ın cansız bedeni kardeşi tarafından bulundu. Yaşananları mahkemeye taşıyan ailenin anlattıklarına göre öldüğünde Temple'ın üzerinde kendisi hakkında yanlış suçlamaların yazdığı belge de bulundu. Polis yetkilileri ise durumun 'olağandışı' olduğunu kabul etmekle birlikte tamamen insan hatasından kaynaklandığını savundu.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057752534_354:0:2211:1393_1920x0_80_0_0_4170868bcc7f788dd97dcf63a0060275.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, sosis, pedofili
Suçu sosisli çalmak olan ama yanlışlıkla cinsel saldırı suçlusu olarak kayda geçen adam intihar etti
Abone ol
İngiltere'de 2017'de kayıtlara geçen bir intihar, tamamen polisin insan hatasından kaynaklandığının ortaya çıkmasıyla yeniden gündemde.
İngiltere'de sosisli çaldığı için bir süre hapis yatan 34 yaşındaki Brian Temple, serbest kaldıktan yaklaşık 7 ay sonra, tam yeni yıl arifesinde kendini öldürdü.
Yapılan soruşturmada varılan sonuca göre Temple'ın intiharının nedeni, tahliye belgelerinde polisin kendisini yanlışlıkla pedofil suçlusu olarak göstermesiydi.
Belgelerde kendisinden böyle bahsedildiğinin farkına varmayan Temple, belgeleri kız arkadaşına gösterdi. Yanlış bilgiden dolayı Temple'ın 13 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıdan hapse girdiğini sanan kız arkadaş da bunu herkese söyledi ve Temple bunun ardından hem sözlü hem de fiziki saldırılara maruz kaldı.
Durumu polise de bildiren ama sonuç elde edemeyen Temple kendini alkol ve uyuşturucuya verdi. Bir gün boyunca kendisinden haber alınamayan Temple'ın cansız bedeni kardeşi tarafından bulundu.
Yaşananları mahkemeye taşıyan ailenin anlattıklarına göre öldüğünde Temple'ın üzerinde kendisi hakkında yanlış suçlamaların yazdığı belge de bulundu.
Polis yetkilileri ise durumun 'olağandışı' olduğunu kabul etmekle birlikte tamamen insan hatasından kaynaklandığını savundu.