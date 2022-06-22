https://tr.sputniknews.com/20220622/tarim-ve-orman-bakani-kirisci-siyasetin-de-bir-edebi-ahlaki-olmali-1057770309.html
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında “Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı” ifadelerini kullandı. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T16:28+0300
2022-06-22T16:28+0300
2022-06-22T16:34+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
vahit kirişci
orman yangını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1056754539_0:241:2785:1807_1920x0_80_0_0_6d7dc0f5424756f2732a66a997fffc0f.jpg
Bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında gelinen mevcut durumla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.'Burada gelip en azından 1 saat geçirmelerini ben onlara tavsiye ederim'Bir siyasi parti genel başkanının Meclis grup toplantısında yaptığı konuşma hakkında değerlendirmelerde bulunan Kirişci, şunları söyledi:Kirişci, ne yapılırsa yapılsın atılan adımların gölgelenemeyeceğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220622/kilicdaroglunun-dalamana-inisine-yogunluk-gerekcesiyle-izin-verilmedi-1057770163.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1056754539_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_db30837062c90f777d7372bd40a2ce78.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tarım ve orman bakanlığı, vahit kirişci, orman yangını
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı
16:28 22.06.2022 (güncellendi: 16:34 22.06.2022) Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında “Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı” ifadelerini kullandı.
Bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında gelinen mevcut durumla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
'Burada gelip en azından 1 saat geçirmelerini ben onlara tavsiye ederim'
Bir siyasi parti genel başkanının Meclis grup toplantısında yaptığı konuşma hakkında değerlendirmelerde bulunan Kirişci, şunları söyledi:
“Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu kadar önemli hazırlıklar yapmış, kendi envanterini her bakımdan zenginleştirmiş bir Tarım ve Orman Bakanlığı ile bu bakanlığın atmış olduğu adımları önemsizleştirmek, değersizleştirmek ve tabir yerindeyse bir yalan makinesiyle sanki bunlar yapılmamış gibi bir takdim içerisinde olmak siyasetin ahlakına asla uymayan, sığmayan hadiseler. Biz burada bu mücadeleyi verirken bir partinin genel başkanının kalkıp grup toplantısında bunların hiçbirinin olmadığını söylüyor olması gerçekten üzüntü vericidir. Burada gelip en azından 1 saat geçirmelerini ben onlara tavsiye ederim. 20 uçak ve 55 helikopterimizin olduğunu defalarca açıkladık. Bu, orman yangınlarıyla mücadele eden insanların emeğine de saygısızlık, ülkeye de haksızlık."
Kirişci, ne yapılırsa yapılsın atılan adımların gölgelenemeyeceğini kaydetti.