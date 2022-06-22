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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında “Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı” ifadelerini kullandı. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
tarım ve orman bakanlığı
vahit kirişci
orman yangını
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Bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında gelinen mevcut durumla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.'Burada gelip en azından 1 saat geçirmelerini ben onlara tavsiye ederim'Bir siyasi parti genel başkanının Meclis grup toplantısında yaptığı konuşma hakkında değerlendirmelerde bulunan Kirişci, şunları söyledi:Kirişci, ne yapılırsa yapılsın atılan adımların gölgelenemeyeceğini kaydetti.
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tarım ve orman bakanlığı, vahit kirişci, orman yangını

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı

16:28 22.06.2022 (güncellendi: 16:34 22.06.2022)
© İHA / MUSTAFA CENİKVahit Kirişci
Vahit Kirişci - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© İHA / MUSTAFA CENİK
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında “Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı” ifadelerini kullandı.
Bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında gelinen mevcut durumla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

'Burada gelip en azından 1 saat geçirmelerini ben onlara tavsiye ederim'

Bir siyasi parti genel başkanının Meclis grup toplantısında yaptığı konuşma hakkında değerlendirmelerde bulunan Kirişci, şunları söyledi:

“Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu kadar önemli hazırlıklar yapmış, kendi envanterini her bakımdan zenginleştirmiş bir Tarım ve Orman Bakanlığı ile bu bakanlığın atmış olduğu adımları önemsizleştirmek, değersizleştirmek ve tabir yerindeyse bir yalan makinesiyle sanki bunlar yapılmamış gibi bir takdim içerisinde olmak siyasetin ahlakına asla uymayan, sığmayan hadiseler. Biz burada bu mücadeleyi verirken bir partinin genel başkanının kalkıp grup toplantısında bunların hiçbirinin olmadığını söylüyor olması gerçekten üzüntü vericidir. Burada gelip en azından 1 saat geçirmelerini ben onlara tavsiye ederim. 20 uçak ve 55 helikopterimizin olduğunu defalarca açıkladık. Bu, orman yangınlarıyla mücadele eden insanların emeğine de saygısızlık, ülkeye de haksızlık."

Kirişci, ne yapılırsa yapılsın atılan adımların gölgelenemeyeceğini kaydetti.
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