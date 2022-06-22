Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı

“Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu kadar önemli hazırlıklar yapmış, kendi envanterini her bakımdan zenginleştirmiş bir Tarım ve Orman Bakanlığı ile bu bakanlığın atmış olduğu adımları önemsizleştirmek, değersizleştirmek ve tabir yerindeyse bir yalan makinesiyle sanki bunlar yapılmamış gibi bir takdim içerisinde olmak siyasetin ahlakına asla uymayan, sığmayan hadiseler. Biz burada bu mücadeleyi verirken bir partinin genel başkanının kalkıp grup toplantısında bunların hiçbirinin olmadığını söylüyor olması gerçekten üzüntü vericidir. Burada gelip en azından 1 saat geçirmelerini ben onlara tavsiye ederim. 20 uçak ve 55 helikopterimizin olduğunu defalarca açıkladık. Bu, orman yangınlarıyla mücadele eden insanların emeğine de saygısızlık, ülkeye de haksızlık."