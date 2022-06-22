https://tr.sputniknews.com/20220622/tbmmde-sosyal-medya-yasasi-teklifinin-gorusulmesi-ertelendi-1057774716.html

'Sosyal medya yasası'nın TBMM’de görüşülmesi ertelendi

'Sosyal medya yasası'nın TBMM’de görüşülmesi ertelendi

Sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu teklifi görüşmeleri ertelendi. Duyuruyu CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından paylaştı. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T17:49+0300

2022-06-22T17:49+0300

2022-06-22T17:52+0300

politika

türkiye

tbmm

sosyal medya

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Kamuoyunda 'dezenformasyon yasası' olarak bilinen ve Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun görüşmelerinin ertelendiği duyuruldu. CHP'li Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurul görüşmeleri, girişimlerimiz sonucu üzerinde parti gruplarının daha fazla müzakere edebilmesi için bu hafta ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.Dezenformasyonla mücadele gerekçesiyle gündeme getirilen, kamuoyunda 'sosyal medya yasası' olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Teklifle; 'gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan' kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Basın kartı resmi kimlik belgesi olarak kabul edilecek. Komisyonda kabul edilen teklife göre, yasal zemine kavuşturulmaları amacıyla internet haber siteleri ile basın kartına ilişkin hususlar Basın Kanunu'nun kapsamına alınarak radyo, televizyon, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personelinin basın kartı düzenlenmesi bakımından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirileceği öngörülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220622/gazeteci-orgutleri-sosyal-medya-yasasina-karsi-meydanlara-cikti--1057755109.html

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