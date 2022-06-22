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TOGG, yerli otomobil üretiminde görev alacak yeni elemanlar arıyor
TOGG, yerli otomobil üretiminde görev alacak yeni elemanlar arıyor
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasındaki çalışmalar sona yaklaşırken, üretimde görev alacak çalışanlar için... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
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TOGG, yerli otomobilin üretiminde görev alacak toplamda 43 pozisyon için, elemanlarının hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini açıkladı. Yapılanma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yalnızca Türkiye için değil, Almanya'daki ofisi için de işe alımlar yapıyor.TOGG'un en güncel ilanlarından bir tanesi, elektrik elektronik sistem mühendisi olurken, bu pozisyonun şirketin Gebze'deki fabrikasında çalışacağı belirtildi. Diğer yeni ilanda ise sigorta süreç tasarımı ve dijital çözümler uzmanı oldu. Elektrik elektronik sistem mühendisi için aranan şartlar ise şu şekilde sıralandı:Sigorta süreç tasarımı ve dijital çözümler uzmanı için aranan şartlar ise şöyle:TOGG'un yeni eleman ilanının haricinde ise aradığı pozisyonlar ise şu şekilde sıralanıyor:
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TOGG, yerli otomobil üretiminde görev alacak yeni elemanlar arıyor

16:04 22.06.2022 (güncellendi: 16:06 22.06.2022)
© AATOGG
TOGG - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AA
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasındaki çalışmalar sona yaklaşırken, üretimde görev alacak çalışanlar için yeni ilanlar verdi.
TOGG, yerli otomobilin üretiminde görev alacak toplamda 43 pozisyon için, elemanlarının hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini açıkladı. Yapılanma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yalnızca Türkiye için değil, Almanya'daki ofisi için de işe alımlar yapıyor.
TOGG'un en güncel ilanlarından bir tanesi, elektrik elektronik sistem mühendisi olurken, bu pozisyonun şirketin Gebze'deki fabrikasında çalışacağı belirtildi. Diğer yeni ilanda ise sigorta süreç tasarımı ve dijital çözümler uzmanı oldu.
Elektrik elektronik sistem mühendisi için aranan şartlar ise şu şekilde sıralandı:
"Elektrik elektronik ya da bilgisayar mühendisliği programlarından mezun olmak. Elektrik elektronik sistem mühendisliği alanında en az 5 yıl deneyim. Otomotiv sistem mühendisliği deneyimi. ISO 26262 uygulamalarına aşina olmak. Dijital video işleme işinden anlamak. CAN, Ethernet, LIN, RF / BLT, GMSL, AUTOSAR, DOIP, ÜDS, SOMEIP, PREEVision, Linux, RTOS ve CAD / CAE uygulamalarına aşinalık. İleri düzeyde İngilizce."
Sigorta süreç tasarımı ve dijital çözümler uzmanı için aranan şartlar ise şöyle:
"İşletme, endüstri mühendisliği, bilgisayar bilimleri veya diğer mühendislik programlarından mezun olmak. Sigorta sektöründe iş analizliyi, dijital dönüşüm ve danışmanlık gibi alanlarda en az 3 yıl deneyim. Veri odaklı iş modelleri, veri analitiği ve e-ticaret sektöründe bilgi sahibi olmak. İleri düzeyde İngilizce."
TOGG'un yeni eleman ilanının haricinde ise aradığı pozisyonlar ise şu şekilde sıralanıyor:
"VR Modeler, iç iletişim uzmanı, kullanıcı deneyimleri tasarım uzmanı, yazılım mühendisi, dijital cüzdan ve ödeme sistemleri uzmanı, pazar analisti, güvenlik uzmanı, soğutma sistemleri uzmanı, dış ticaret uzmanı ve IT uzmanı."
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