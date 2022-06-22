https://tr.sputniknews.com/20220622/togg-yerli-otomobil-uretiminde-gorev-alacak-yeni-elemanlar-ariyor-1057768345.html

TOGG, yerli otomobil üretiminde görev alacak yeni elemanlar arıyor

TOGG, yerli otomobil üretiminde görev alacak yeni elemanlar arıyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasındaki çalışmalar sona yaklaşırken, üretimde görev alacak çalışanlar için... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T16:04+0300

2022-06-22T16:04+0300

2022-06-22T16:06+0300

türkiye

togg

iş ilanı

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TOGG, yerli otomobilin üretiminde görev alacak toplamda 43 pozisyon için, elemanlarının hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini açıkladı. Yapılanma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yalnızca Türkiye için değil, Almanya'daki ofisi için de işe alımlar yapıyor.TOGG'un en güncel ilanlarından bir tanesi, elektrik elektronik sistem mühendisi olurken, bu pozisyonun şirketin Gebze'deki fabrikasında çalışacağı belirtildi. Diğer yeni ilanda ise sigorta süreç tasarımı ve dijital çözümler uzmanı oldu. Elektrik elektronik sistem mühendisi için aranan şartlar ise şu şekilde sıralandı:Sigorta süreç tasarımı ve dijital çözümler uzmanı için aranan şartlar ise şöyle:TOGG'un yeni eleman ilanının haricinde ise aradığı pozisyonlar ise şu şekilde sıralanıyor:

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togg, iş ilanı