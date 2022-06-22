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https://tr.sputniknews.com/20220622/tuncelide-keklik-avlayan-kisiye-7-bin-500-lira-ceza-verildi-1057778707.html
Tunceli'de keklik avlayan kişiye 7 bin 500 lira ceza verildi
Tunceli'de keklik avlayan kişiye 7 bin 500 lira ceza verildi
Tunceli'de kaçak keklik avladığı belirlenen kişiye 7 bin 500 lira ceza kesildi. Kaçak avlanan kekliklere ve ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
doğa koruma ve milli parklar (dkmp)
tunceli
keklik
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi görevlileri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor. Belirli aralıklarla kent kırsalında denetim yapan ekipler, bir kişinin 3 kınalı kekliği kaçak olarak avladığını tespit etti. Kaçak avcı hakkında 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem yapılarak toplam 7 bin 500 lira ceza uygulandı. DKMP personelince kaçak avlanan kekliklere ve ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.
türkiye
tunceli
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doğa koruma ve milli parklar (dkmp), tunceli, keklik

Tunceli'de keklik avlayan kişiye 7 bin 500 lira ceza verildi

19:23 22.06.2022 (güncellendi: 19:25 22.06.2022)
© AAkeklik
keklik - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AA
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Tunceli'de kaçak keklik avladığı belirlenen kişiye 7 bin 500 lira ceza kesildi. Kaçak avlanan kekliklere ve ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi görevlileri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Belirli aralıklarla kent kırsalında denetim yapan ekipler, bir kişinin 3 kınalı kekliği kaçak olarak avladığını tespit etti.
Kaçak avcı hakkında 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem yapılarak toplam 7 bin 500 lira ceza uygulandı.
DKMP personelince kaçak avlanan kekliklere ve ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.
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