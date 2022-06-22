https://tr.sputniknews.com/20220622/tuncelide-keklik-avlayan-kisiye-7-bin-500-lira-ceza-verildi-1057778707.html

Tunceli'de keklik avlayan kişiye 7 bin 500 lira ceza verildi

Tunceli'de keklik avlayan kişiye 7 bin 500 lira ceza verildi

Tunceli'de kaçak keklik avladığı belirlenen kişiye 7 bin 500 lira ceza kesildi. Kaçak avlanan kekliklere ve ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T19:23+0300

2022-06-22T19:23+0300

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türkiye

doğa koruma ve milli parklar (dkmp)

tunceli

keklik

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi görevlileri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor. Belirli aralıklarla kent kırsalında denetim yapan ekipler, bir kişinin 3 kınalı kekliği kaçak olarak avladığını tespit etti. Kaçak avcı hakkında 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem yapılarak toplam 7 bin 500 lira ceza uygulandı. DKMP personelince kaçak avlanan kekliklere ve ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.

türkiye

tunceli

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doğa koruma ve milli parklar (dkmp), tunceli, keklik