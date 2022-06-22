https://tr.sputniknews.com/20220622/turkiye-genclik-birligi-bilal-erdogani-ziyaret-etti-fikir-alisverisinde-bulunduk-1057751050.html
Türkiye Gençlik Birliği, Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti: 'Fikir alışverişinde bulunduk'
Türkiye Gençlik Birliği, Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti: 'Fikir alışverişinde bulunduk'
Vatan Partisi’nin gençlik örgütü TGB heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti. Buluşmanın fotoğraflarını yayınlayan TGB, Erdoğan'a... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T12:52+0300
2022-06-22T12:52+0300
2022-06-22T13:02+0300
vatan partisi
türkiye
bilal erdoğan
türkiye gençlik birliği (tgb)
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Vatan Partisi’nin gençlik kolları Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan’ı ziyaret etti.TGB ziyareti sosyal medya hesaplarından "Genel Başkanımız Dilek Çınar önderliğinde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. N. Bilal Erdoğan’ı ziyaret ettik. Milli kültürümüzü geliştirmeye yönelik fikir alışverişinde bulunduk. Sn. Bilal Erdoğan’a misafirperverlikleri için teşekkür ederiz. @ilimyaymavakfi" ifadeleriyle duyurdu.
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vatan partisi, bilal erdoğan, türkiye gençlik birliği (tgb)
Türkiye Gençlik Birliği, Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti: 'Fikir alışverişinde bulunduk'
12:52 22.06.2022 (güncellendi: 13:02 22.06.2022) Abone ol
Vatan Partisi’nin gençlik örgütü TGB heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti. Buluşmanın fotoğraflarını yayınlayan TGB, Erdoğan'a teşekkür etti.
Vatan Partisi’nin gençlik kolları Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan’ı ziyaret etti.
TGB ziyareti sosyal medya hesaplarından "Genel Başkanımız Dilek Çınar önderliğinde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. N. Bilal Erdoğan’ı ziyaret ettik. Milli kültürümüzü geliştirmeye yönelik fikir alışverişinde bulunduk. Sn. Bilal Erdoğan’a misafirperverlikleri için teşekkür ederiz. @ilimyaymavakfi" ifadeleriyle duyurdu.