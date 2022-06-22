Zonguldak'ta Karadeniz'den karaya çıkartılacak doğalgaz için denize ilk boru indirme ve kaynak töreni yapıldı. Proje kapsamında 170 km'lik boru hattı... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

Türkiye, Karadeniz gazını 2023'te kullanmak için hazırlıkları sürdürüyor

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Zonguldak'ta Karadeniz'den karaya çıkartılacak doğalgaz için denize ilk boru indirme ve kaynak töreni yapıldı. Proje kapsamında 170 km'lik boru hattı döşenecek. 2020’de gaz keşfi ile başlayan çalışmanın 2023’ün ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. İlk etapta günlük 10 milyon metre küp gaz üretimi planlanıyor.