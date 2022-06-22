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Türkiye, Karadeniz gazını 2023'te kullanmak için hazırlıkları sürdürüyor
Türkiye, Karadeniz gazını 2023'te kullanmak için hazırlıkları sürdürüyor
Zonguldak'ta Karadeniz'den karaya çıkartılacak doğalgaz için denize ilk boru indirme ve kaynak töreni yapıldı. Proje kapsamında 170 km'lik boru hattı... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
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infografik
doğalgaz
sakarya gaz sahası
türkiye
karadeniz
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Sakarya Gaz Sahası'ndan doğalgaz taşıyacak boru hattı projesiyle ilgili detaylar, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, doğalgaz, sakarya gaz sahası, türkiye, karadeniz, инфографика

Türkiye, Karadeniz gazını 2023'te kullanmak için hazırlıkları sürdürüyor

11:47 22.06.2022 (güncellendi: 11:48 22.06.2022)
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Zonguldak'ta Karadeniz'den karaya çıkartılacak doğalgaz için denize ilk boru indirme ve kaynak töreni yapıldı. Proje kapsamında 170 km'lik boru hattı döşenecek. 2020’de gaz keşfi ile başlayan çalışmanın 2023’ün ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. İlk etapta günlük 10 milyon metre küp gaz üretimi planlanıyor.
Sakarya Gaz Sahası'ndan doğalgaz taşıyacak boru hattı projesiyle ilgili detaylar, Sputnik'in infografiğinde.
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