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Ümit Özdağ'dan 'yabancılara vatandaşlık' yorumu: Bu, Türk halkının seçme hakkının kısıtlanmasıdır
Ümit Özdağ'dan 'yabancılara vatandaşlık' yorumu: Bu, Türk halkının seçme hakkının kısıtlanmasıdır
Ümit Özdağ, yabancılara vatandaşlık verirken vatanla ilgili tüm hakların da verildiğini, bunun, Türk halkının seçme ve seçilme hakkının kısıtlanması anlamına... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T14:16+0300
2022-06-22T14:19+0300
ümit özdağ
politika
vatandaşlık
göçmen
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yakınında basın açıklaması yaptı.Vatandaşlık verilenlerin isimlerinin Resmi Gazete'de yayımlanması uygulamasının sona erdirilmesini eleştiren Özdağ, vatandaşlık alanların Türk halkından gizlendiğini iddia etti. Özdağ, ülke genelinde bir nüfus müdürlüğünde mümkün olan en az belgeyle günde 180-200 kişi arasında vatandaşlık işleminin yapıldığını ileri sürdü.Vatandaşlık verilirken vatanla ilgili bütün hakların da verildiğini belirten Özdağ, "Bu, Türk halkının seçme ve seçilme hakkının kısıtlanmasıdır. Türkçe bilmeyen, Türk tarihini bilmeyen, Türk kültürünü bilmeyen, Türkiye'yle hiçbir manevi ilişkisi olmayan bu insanlar yarın seçimlerde bu ülkenin kaderini değiştirecek şekilde oy kullanacaklardır" ifadelerini kullandı.Özür dileyeceği sözünü verdiBunun demokrasiye ve hukuk devletine darbe olduğunu savunan Özdağ, 2017'den bu yana verilen vatandaşlık sayılarının Resmi Gazete'de yayımlanması şartıyla, verdiği rakamların yanlış çıkması halinde kamuoyundan özür dileyeceğini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220511/goc-idaresi-baskanligindan-umit-ozdag-hakkinda-suc-duyurusu-1056284624.html
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ümit özdağ, vatandaşlık, göçmen

Ümit Özdağ'dan 'yabancılara vatandaşlık' yorumu: Bu, Türk halkının seçme hakkının kısıtlanmasıdır

14:16 22.06.2022 (güncellendi: 14:19 22.06.2022)
© AAÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AA
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Ümit Özdağ, yabancılara vatandaşlık verirken vatanla ilgili tüm hakların da verildiğini, bunun, Türk halkının seçme ve seçilme hakkının kısıtlanması anlamına geldiğini belirtti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yakınında basın açıklaması yaptı.
Vatandaşlık verilenlerin isimlerinin Resmi Gazete'de yayımlanması uygulamasının sona erdirilmesini eleştiren Özdağ, vatandaşlık alanların Türk halkından gizlendiğini iddia etti. Özdağ, ülke genelinde bir nüfus müdürlüğünde mümkün olan en az belgeyle günde 180-200 kişi arasında vatandaşlık işleminin yapıldığını ileri sürdü.
Vatandaşlık verilirken vatanla ilgili bütün hakların da verildiğini belirten Özdağ, "Bu, Türk halkının seçme ve seçilme hakkının kısıtlanmasıdır. Türkçe bilmeyen, Türk tarihini bilmeyen, Türk kültürünü bilmeyen, Türkiye'yle hiçbir manevi ilişkisi olmayan bu insanlar yarın seçimlerde bu ülkenin kaderini değiştirecek şekilde oy kullanacaklardır" ifadelerini kullandı.

Özür dileyeceği sözünü verdi

Bunun demokrasiye ve hukuk devletine darbe olduğunu savunan Özdağ, 2017'den bu yana verilen vatandaşlık sayılarının Resmi Gazete'de yayımlanması şartıyla, verdiği rakamların yanlış çıkması halinde kamuoyundan özür dileyeceğini ifade etti.
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
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