https://tr.sputniknews.com/20220622/umit-ozdagdan-yabancilara-vatandaslik-yorumu-bu-turk-halkinin-secme-hakkinin-kisitlanmasidir--1057756942.html

Ümit Özdağ'dan 'yabancılara vatandaşlık' yorumu: Bu, Türk halkının seçme hakkının kısıtlanmasıdır

Ümit Özdağ'dan 'yabancılara vatandaşlık' yorumu: Bu, Türk halkının seçme hakkının kısıtlanmasıdır

Ümit Özdağ, yabancılara vatandaşlık verirken vatanla ilgili tüm hakların da verildiğini, bunun, Türk halkının seçme ve seçilme hakkının kısıtlanması anlamına... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T14:16+0300

2022-06-22T14:16+0300

2022-06-22T14:19+0300

ümit özdağ

politika

vatandaşlık

göçmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057756663_0:35:1201:710_1920x0_80_0_0_9635cceee24842d9c092d59d3a626b41.jpg

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yakınında basın açıklaması yaptı.Vatandaşlık verilenlerin isimlerinin Resmi Gazete'de yayımlanması uygulamasının sona erdirilmesini eleştiren Özdağ, vatandaşlık alanların Türk halkından gizlendiğini iddia etti. Özdağ, ülke genelinde bir nüfus müdürlüğünde mümkün olan en az belgeyle günde 180-200 kişi arasında vatandaşlık işleminin yapıldığını ileri sürdü.Vatandaşlık verilirken vatanla ilgili bütün hakların da verildiğini belirten Özdağ, "Bu, Türk halkının seçme ve seçilme hakkının kısıtlanmasıdır. Türkçe bilmeyen, Türk tarihini bilmeyen, Türk kültürünü bilmeyen, Türkiye'yle hiçbir manevi ilişkisi olmayan bu insanlar yarın seçimlerde bu ülkenin kaderini değiştirecek şekilde oy kullanacaklardır" ifadelerini kullandı.Özür dileyeceği sözünü verdiBunun demokrasiye ve hukuk devletine darbe olduğunu savunan Özdağ, 2017'den bu yana verilen vatandaşlık sayılarının Resmi Gazete'de yayımlanması şartıyla, verdiği rakamların yanlış çıkması halinde kamuoyundan özür dileyeceğini ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220511/goc-idaresi-baskanligindan-umit-ozdag-hakkinda-suc-duyurusu-1056284624.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ümit özdağ, vatandaşlık, göçmen