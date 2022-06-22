https://tr.sputniknews.com/20220622/uskudarda-kiraci-ile-dukkan-sahibi-arasinda-silahli-catisma-kiraci-yasamini-yitirdi-1057779540.html

Üsküdar’da kiracı ile dükkan sahibi arasında silahlı çatışma: Kiracı yaşamını yitirdi

Üsküdar’da kiracı ile dükkan sahibi arasında silahlı çatışma: Kiracı yaşamını yitirdi

Üsküdar’da bir dükkanın eski kiracısı, husumetli olduğu dükkan sahibiyle tartışma yaşadı. Kavganın büyümesiyle taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Kiracı... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T19:39+0300

2022-06-22T19:39+0300

2022-06-22T19:45+0300

türkiye

istanbul

üsküdar

kiracı

polis

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İstanbul Üsküdar’da saat 08.30 sıralarında yaşanan olayda, eskiden kiracısı olduğu dükkanın sahibi Cengiz Y. ile geçtiğimiz aylarda tartışma yaşayan Doğan T. bir grup arkadaşıyla restoran önüne geldi.Dükkan sahibi Cengiz Y. ile karşılaşan eski kiracı Doğan T. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle iki taraf arasında silahlı çatışma çıktı. Kurşunların hedefi olan kiracı Doğan T. kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kurşunların hedefi olan Doğan T.’yi hastaneye kaldırdı. Şahsın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.Öte yandan eski kiracısını öldüren Cengiz Y. olay yerinde gözaltına alındı. Çıkan çatışma güvenlik kamerasına yansıdı.

türkiye

istanbul

üsküdar

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istanbul, üsküdar, kiracı, polis