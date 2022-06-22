https://tr.sputniknews.com/20220622/uskudarda-kiraci-ile-dukkan-sahibi-arasinda-silahli-catisma-kiraci-yasamini-yitirdi-1057779540.html
Üsküdar’da kiracı ile dükkan sahibi arasında silahlı çatışma: Kiracı yaşamını yitirdi
Üsküdar’da kiracı ile dükkan sahibi arasında silahlı çatışma: Kiracı yaşamını yitirdi
Üsküdar’da bir dükkanın eski kiracısı, husumetli olduğu dükkan sahibiyle tartışma yaşadı. Kavganın büyümesiyle taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Kiracı... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T19:39+0300
2022-06-22T19:39+0300
2022-06-22T19:45+0300
türkiye
istanbul
üsküdar
kiracı
polis
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İstanbul Üsküdar’da saat 08.30 sıralarında yaşanan olayda, eskiden kiracısı olduğu dükkanın sahibi Cengiz Y. ile geçtiğimiz aylarda tartışma yaşayan Doğan T. bir grup arkadaşıyla restoran önüne geldi.Dükkan sahibi Cengiz Y. ile karşılaşan eski kiracı Doğan T. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle iki taraf arasında silahlı çatışma çıktı. Kurşunların hedefi olan kiracı Doğan T. kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kurşunların hedefi olan Doğan T.’yi hastaneye kaldırdı. Şahsın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.Öte yandan eski kiracısını öldüren Cengiz Y. olay yerinde gözaltına alındı. Çıkan çatışma güvenlik kamerasına yansıdı.
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istanbul, üsküdar, kiracı, polis
Üsküdar’da kiracı ile dükkan sahibi arasında silahlı çatışma: Kiracı yaşamını yitirdi
19:39 22.06.2022 (güncellendi: 19:45 22.06.2022) Abone ol
Üsküdar’da bir dükkanın eski kiracısı, husumetli olduğu dükkan sahibiyle tartışma yaşadı. Kavganın büyümesiyle taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Kiracı olduğu belirtilen Doğan T. olayda hayatını kaybetti.
İstanbul Üsküdar’da saat 08.30 sıralarında yaşanan olayda, eskiden kiracısı olduğu dükkanın sahibi Cengiz Y. ile geçtiğimiz aylarda tartışma yaşayan Doğan T. bir grup arkadaşıyla restoran önüne geldi.
Dükkan sahibi Cengiz Y. ile karşılaşan eski kiracı Doğan T. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle iki taraf arasında silahlı çatışma çıktı. Kurşunların hedefi olan kiracı Doğan T. kanlar içerisinde yere yığıldı.
Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kurşunların hedefi olan Doğan T.’yi hastaneye kaldırdı. Şahsın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.
Öte yandan eski kiracısını öldüren Cengiz Y. olay yerinde gözaltına alındı. Çıkan çatışma güvenlik kamerasına yansıdı.