https://tr.sputniknews.com/20220622/uyardigi-kisilerin-arkadasi-tarafindan-olduruldu-1057788131.html
Uyardığı kişilerin arkadaşı tarafından öldürüldü
Uyardığı kişilerin arkadaşı tarafından öldürüldü
İstanbul Beyoğlu'nda kapının önünde gürültü yapan 2 kişiyi uyaran Hakan Yarımay, gençlerin 22 yaşındaki arkadaşı Berk Emir Ö. tarafından silahla vurularak... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T22:24+0300
2022-06-22T22:24+0300
2022-06-22T22:24+0300
türkiye
istanbul
beyoğlu
cinayet
tartışma
silah
saldırı
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057788236_1:0:865:486_1920x0_80_0_0_03c2cd4f48fb3a865cc47f5331536280.jpg
Olay, Pazartesi saat 21.00 sıralarında Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Yarımay, pazar akşamı kapısının önünde yüksek sesle konuşup gürültü yapan 2 kişiyi uyardı. Bunun üzerine Yarımay ve gençler arasında sözlü tartışma başladı.Gençlerden biri arkadaşlarını arayarak "Silahı al gel, olay var" dedi. Telefonun ardından gençler olay yerinden ayrılırken Yarımay ise evine gitti.Olaydan bir gün sonra Yarımay işten döndüğü sırada kapısının önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun 3 yerine kurşun isabet eden Yarımay, mahalle sakinlerinin çağırdığı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin önceki gün Yarımay’la tartışan 2 kişinin arkadaşı Berk Emir Ö. olduğunu tespit etti. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220620/suriyeli-supheli-karakolda-komiser-yardimcisini-vurdu-1057646474.html
türkiye
istanbul
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057788236_109:0:757:486_1920x0_80_0_0_a8cb25f61b61fd3d950fd64d20806c07.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, beyoğlu, cinayet, tartışma, silah, saldırı, silahlı saldırı
Uyardığı kişilerin arkadaşı tarafından öldürüldü
Abone ol
İstanbul Beyoğlu'nda kapının önünde gürültü yapan 2 kişiyi uyaran Hakan Yarımay, gençlerin 22 yaşındaki arkadaşı Berk Emir Ö. tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Olay, Pazartesi saat 21.00 sıralarında Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Yarımay, pazar akşamı kapısının önünde yüksek sesle konuşup gürültü yapan 2 kişiyi uyardı. Bunun üzerine Yarımay ve gençler arasında sözlü tartışma başladı.
Gençlerden biri arkadaşlarını arayarak "Silahı al gel, olay var" dedi. Telefonun ardından gençler olay yerinden ayrılırken Yarımay ise evine gitti.
Olaydan bir gün sonra Yarımay işten döndüğü sırada kapısının önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun 3 yerine kurşun isabet eden Yarımay, mahalle sakinlerinin çağırdığı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin önceki gün Yarımay’la tartışan 2 kişinin arkadaşı Berk Emir Ö. olduğunu tespit etti. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.