https://tr.sputniknews.com/20220622/uyardigi-kisilerin-arkadasi-tarafindan-olduruldu-1057788131.html

Uyardığı kişilerin arkadaşı tarafından öldürüldü

Uyardığı kişilerin arkadaşı tarafından öldürüldü

İstanbul Beyoğlu'nda kapının önünde gürültü yapan 2 kişiyi uyaran Hakan Yarımay, gençlerin 22 yaşındaki arkadaşı Berk Emir Ö. tarafından silahla vurularak... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T22:24+0300

2022-06-22T22:24+0300

2022-06-22T22:24+0300

türkiye

istanbul

beyoğlu

cinayet

tartışma

silah

saldırı

silahlı saldırı

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Olay, Pazartesi saat 21.00 sıralarında Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Yarımay, pazar akşamı kapısının önünde yüksek sesle konuşup gürültü yapan 2 kişiyi uyardı. Bunun üzerine Yarımay ve gençler arasında sözlü tartışma başladı.Gençlerden biri arkadaşlarını arayarak "Silahı al gel, olay var" dedi. Telefonun ardından gençler olay yerinden ayrılırken Yarımay ise evine gitti.Olaydan bir gün sonra Yarımay işten döndüğü sırada kapısının önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun 3 yerine kurşun isabet eden Yarımay, mahalle sakinlerinin çağırdığı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin önceki gün Yarımay’la tartışan 2 kişinin arkadaşı Berk Emir Ö. olduğunu tespit etti. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220620/suriyeli-supheli-karakolda-komiser-yardimcisini-vurdu-1057646474.html

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istanbul, beyoğlu, cinayet, tartışma, silah, saldırı, silahlı saldırı