https://tr.sputniknews.com/20220622/wsj-hindistanda-devlet-sirketlerine-ham-petrolu-rusyadan-almalari-tavsiye-edildi-1057730151.html
WSJ: Hindistan’da devlet şirketlerine ham petrolü, Rusya'dan almaları tavsiye edildi
WSJ: Hindistan’da devlet şirketlerine ham petrolü, Rusya'dan almaları tavsiye edildi
Wall Street Journal (WSJ), Hindistan hükümetinin devlet petrol şirketlerine Rusya’dan indirimle ve ‘büyük hacimlerde’ ham petrol satın almayı şiddetle tavsiye... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T00:12+0300
2022-06-22T00:12+0300
2022-06-22T00:17+0300
dünya
hindistan
rusya
petrol
wsj
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Dergiye konuşan Hintli bir yetkilinin, Indian Oil Corporation şirketinin Rus petrol üreticisi Rosneft ile tedarik kontratını görüştüğünü bildirdi.Haberde, Hindistan’da ayrıca sigortayla ilgili uzun vadeli bir çözüm bulmaya yönelik görüşmelerin devam ettiği, değerlendirilen fikirlerden birinin Hindistan hükümetinin sigorta sağlaması olduğu kaydedildi.Hindistan hükümetinden bir yetkilinin şu sözlerine yer verildi: “Şirketlerin ticari işlemlerine karışmayız veya onları yönlendirmeyiz. Bizim işimiz, şirketlere neyi alıp almayacağını söylemek değil stratejiler formüle etmektir.”Yetkili, Rus ham petrolün yaptırım altında olmadığını, birçok ülkenin bu ham petrolü almaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.
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hindistan, rusya, petrol, wsj
WSJ: Hindistan’da devlet şirketlerine ham petrolü, Rusya'dan almaları tavsiye edildi
00:12 22.06.2022 (güncellendi: 00:17 22.06.2022) Abone ol
Wall Street Journal (WSJ), Hindistan hükümetinin devlet petrol şirketlerine Rusya’dan indirimle ve ‘büyük hacimlerde’ ham petrol satın almayı şiddetle tavsiye ettiğini belirtti.
Dergiye konuşan Hintli bir yetkilinin, Indian Oil Corporation şirketinin Rus petrol üreticisi Rosneft ile tedarik kontratını görüştüğünü bildirdi.
Haberde, Hindistan’da ayrıca sigortayla ilgili uzun vadeli bir çözüm bulmaya yönelik görüşmelerin devam ettiği, değerlendirilen fikirlerden birinin Hindistan hükümetinin sigorta sağlaması olduğu kaydedildi.
Hindistan hükümetinden bir yetkilinin şu sözlerine yer verildi: “Şirketlerin ticari işlemlerine karışmayız veya onları yönlendirmeyiz. Bizim işimiz, şirketlere neyi alıp almayacağını söylemek değil stratejiler formüle etmektir.”
Yetkili, Rus ham petrolün yaptırım altında olmadığını, birçok ülkenin bu ham petrolü almaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.