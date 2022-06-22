https://tr.sputniknews.com/20220622/yargitay-71-askeri-ogrencinin-muebbet-hapis-cezasini-bozdu-1057744780.html
Yargıtay, 71 askeri öğrencinin müebbet hapis cezasını bozdu
Yargıtay, 71 askeri öğrencinin müebbet hapis cezasını bozdu
Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sultanbeyli dosyasında müebbet hapis cezası verilen askeri öğrencilerin cezasını bozdu. Bazı öğrenciler tahliye... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T11:51+0300
2022-06-22T11:51+0300
2022-06-22T11:51+0300
türkiye
yargıtay
15 temmuz darbe girişimi
askeri öğrenci
müebbet hapis cezası
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15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi gecesi getirildikleri İstanbul'da Sultanbeyli ilçesinde trafikte kalan, ardından tamamı tutuklanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Hava Harp Okulu öğrencilerinin dosyalarının gittiği Yargıtay'dan tahliye kararı çıktı.Yargıtay, 71 askeri öğrenci hakkındaki kararı bozdu.NTV'nin haberine göre öğrencilerden bazıları gece saatlerinde Silivri'den tahliye edildi.
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yargıtay, 15 temmuz darbe girişimi, askeri öğrenci, müebbet hapis cezası
Yargıtay, 71 askeri öğrencinin müebbet hapis cezasını bozdu
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Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sultanbeyli dosyasında müebbet hapis cezası verilen askeri öğrencilerin cezasını bozdu. Bazı öğrenciler tahliye edildi.
15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi gecesi getirildikleri İstanbul'da Sultanbeyli ilçesinde trafikte kalan, ardından tamamı tutuklanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Hava Harp Okulu öğrencilerinin dosyalarının gittiği Yargıtay'dan tahliye kararı çıktı.
Yargıtay, 71 askeri öğrenci hakkındaki kararı bozdu.
NTV'nin haberine göre öğrencilerden bazıları gece saatlerinde Silivri'den tahliye edildi.