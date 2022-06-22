https://tr.sputniknews.com/20220622/yurt-ici-piyasalar-tcmbnin-faiz-kararini-bekliyor-1057756685.html

Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor

Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Para Politikası Kurulu, yarın yılın altıncı faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T14:13+0300

2022-06-22T14:13+0300

2022-06-22T14:13+0300

ekonomi

merkez bankası

piyasa

faiz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052894893_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97185cfd9d344545ff107a96c4a3937c.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yarın Başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda, yılın altıncı faiz kararını verecek.Merkez Bankası, bu yılın ilk 5 toplantısında faizi sabit bıraktı. Ekonomistler, bankanın bu toplantıda da yüzde 14 olan politika faizini değiştirmemesini öngörüyor.Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çetinkaya, Merkez Bankası'nın para politikasında herhangi bir değişikliğe gideceğini düşünmediğini belirterek, "Zaten 2021'in son 4 ayında 500 baz puanlık bir faiz artışı olmuştu. Değişikliğe gitmemesinin altında yatan temel nedenin bir politika tercihi olduğunu söyleyebiliriz. Önceliklendirilmiş bir ihracat, istihdam, büyüme söz konusu." dedi.Faiz kararının yanında kurulun karar metninde vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

merkez bankası, piyasa, faiz