Türkiye
SON DAKİKA| Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220622/yurt-ici-piyasalar-tcmbnin-faiz-kararini-bekliyor-1057756685.html
Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor
Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor
Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Para Politikası Kurulu, yarın yılın altıncı faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T14:13+0300
2022-06-22T14:13+0300
ekonomi
merkez bankası
piyasa
faiz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052894893_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97185cfd9d344545ff107a96c4a3937c.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yarın Başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda, yılın altıncı faiz kararını verecek.Merkez Bankası, bu yılın ilk 5 toplantısında faizi sabit bıraktı. Ekonomistler, bankanın bu toplantıda da yüzde 14 olan politika faizini değiştirmemesini öngörüyor.Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çetinkaya, Merkez Bankası'nın para politikasında herhangi bir değişikliğe gideceğini düşünmediğini belirterek, "Zaten 2021'in son 4 ayında 500 baz puanlık bir faiz artışı olmuştu. Değişikliğe gitmemesinin altında yatan temel nedenin bir politika tercihi olduğunu söyleyebiliriz. Önceliklendirilmiş bir ihracat, istihdam, büyüme söz konusu." dedi.Faiz kararının yanında kurulun karar metninde vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052894893_143:0:1103:720_1920x0_80_0_0_d55ef95ff981f35509ecbda23eff1e2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
merkez bankası, piyasa, faiz

Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor

14:13 22.06.2022
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Para Politikası Kurulu, yarın yılın altıncı faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler, politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yarın Başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda, yılın altıncı faiz kararını verecek.
Merkez Bankası, bu yılın ilk 5 toplantısında faizi sabit bıraktı. Ekonomistler, bankanın bu toplantıda da yüzde 14 olan politika faizini değiştirmemesini öngörüyor.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çetinkaya, Merkez Bankası'nın para politikasında herhangi bir değişikliğe gideceğini düşünmediğini belirterek, "Zaten 2021'in son 4 ayında 500 baz puanlık bir faiz artışı olmuştu. Değişikliğe gitmemesinin altında yatan temel nedenin bir politika tercihi olduğunu söyleyebiliriz. Önceliklendirilmiş bir ihracat, istihdam, büyüme söz konusu." dedi.
Faiz kararının yanında kurulun karar metninde vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала