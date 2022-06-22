https://tr.sputniknews.com/20220622/yurt-ici-piyasalar-tcmbnin-faiz-kararini-bekliyor-1057756685.html
Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor
Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor
Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Para Politikası Kurulu, yarın yılın altıncı faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T14:13+0300
2022-06-22T14:13+0300
2022-06-22T14:13+0300
ekonomi
merkez bankası
piyasa
faiz
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yarın Başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda, yılın altıncı faiz kararını verecek.Merkez Bankası, bu yılın ilk 5 toplantısında faizi sabit bıraktı. Ekonomistler, bankanın bu toplantıda da yüzde 14 olan politika faizini değiştirmemesini öngörüyor.Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çetinkaya, Merkez Bankası'nın para politikasında herhangi bir değişikliğe gideceğini düşünmediğini belirterek, "Zaten 2021'in son 4 ayında 500 baz puanlık bir faiz artışı olmuştu. Değişikliğe gitmemesinin altında yatan temel nedenin bir politika tercihi olduğunu söyleyebiliriz. Önceliklendirilmiş bir ihracat, istihdam, büyüme söz konusu." dedi.Faiz kararının yanında kurulun karar metninde vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor.
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merkez bankası, piyasa, faiz
Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor
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Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Para Politikası Kurulu, yarın yılın altıncı faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler, politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yarın Başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda, yılın altıncı faiz kararını verecek.
Merkez Bankası, bu yılın ilk 5 toplantısında faizi sabit bıraktı. Ekonomistler, bankanın bu toplantıda da yüzde 14 olan politika faizini değiştirmemesini öngörüyor.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çetinkaya, Merkez Bankası'nın para politikasında herhangi bir değişikliğe gideceğini düşünmediğini belirterek, "Zaten 2021'in son 4 ayında 500 baz puanlık bir faiz artışı olmuştu. Değişikliğe gitmemesinin altında yatan temel nedenin bir politika tercihi olduğunu söyleyebiliriz. Önceliklendirilmiş bir ihracat, istihdam, büyüme söz konusu." dedi.
Faiz kararının yanında kurulun karar metninde vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor.