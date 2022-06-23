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1000 kişinin ölümünün ardından: Afganistan'da 4.3 büyüklüğünde deprem
1000 kişinin ölümünün ardından: Afganistan'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehrinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
afganistan
deprem
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Feyzabad şehrinde, Afganistan'da dünkü depremin ardından 4.3 büyüklüğünde yeni bir deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) depremin 220 kilometre derinlikte kaydedildiğini, merkez üssünün Badahşan vilayetinde bulunan Jurm köyünün 48 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu. Afganistan'ın Paktika vilayetinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde 1000 kişi hayatını kaybetmiş, 1600 kişi yaralanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220622/afganistanda-59luk-deprem-olu-sayisi-250nin-ustunde-1057737992.html
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afganistan, deprem

1000 kişinin ölümünün ardından: Afganistan'da 4.3 büyüklüğünde deprem

10:19 23.06.2022 (güncellendi: 10:22 23.06.2022)
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Afganistan- Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AA
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Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehrinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Feyzabad şehrinde, Afganistan'da dünkü depremin ardından 4.3 büyüklüğünde yeni bir deprem oldu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) depremin 220 kilometre derinlikte kaydedildiğini, merkez üssünün Badahşan vilayetinde bulunan Jurm köyünün 48 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.
Afganistan'ın Paktika vilayetinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde 1000 kişi hayatını kaybetmiş, 1600 kişi yaralanmıştı.
Afganistan- Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
DÜNYA
Afganistan'da 5.9'luk deprem: Ölenlerin sayısı 1000'e yükseldi, en az 1600 yaralı var
Dün, 09:34
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