https://tr.sputniknews.com/20220623/1000-kisinin-olumunun-ardindan-afganistanda-43-buyuklugunde-deprem-1057806478.html
1000 kişinin ölümünün ardından: Afganistan'da 4.3 büyüklüğünde deprem
1000 kişinin ölümünün ardından: Afganistan'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehrinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T10:19+0300
2022-06-23T10:19+0300
2022-06-23T10:22+0300
dünya
afganistan
deprem
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Feyzabad şehrinde, Afganistan'da dünkü depremin ardından 4.3 büyüklüğünde yeni bir deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) depremin 220 kilometre derinlikte kaydedildiğini, merkez üssünün Badahşan vilayetinde bulunan Jurm köyünün 48 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu. Afganistan'ın Paktika vilayetinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde 1000 kişi hayatını kaybetmiş, 1600 kişi yaralanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220622/afganistanda-59luk-deprem-olu-sayisi-250nin-ustunde-1057737992.html
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afganistan, deprem
1000 kişinin ölümünün ardından: Afganistan'da 4.3 büyüklüğünde deprem
10:19 23.06.2022 (güncellendi: 10:22 23.06.2022) Abone ol
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehrinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Feyzabad şehrinde, Afganistan'da dünkü depremin ardından 4.3 büyüklüğünde yeni bir deprem oldu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) depremin 220 kilometre derinlikte kaydedildiğini, merkez üssünün Badahşan vilayetinde bulunan Jurm köyünün 48 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.
Afganistan'ın Paktika vilayetinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde 1000 kişi hayatını kaybetmiş, 1600 kişi yaralanmıştı.