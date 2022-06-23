1000 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası Taliban'dan yardım çağrısı

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Paktika eyaletindeki Gayan bölgesinde yaşayan Saffuddin yaptığı açıklamada, “Şiddetli deprem yaşandığında köyümüzdeki evler yıkıldı. Depremde yaralanmalar, ciddi hasar ve büyük bir yıkım meydana geldi. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Buraya henüz yardım ulaşmadı. Örtüye, battaniyeye, gıdaya, çadırlara ihtiyacımız var. Bu köydeki insanlar depremin ardından sokakta yaşamaya başladı. Bir tane çadırımız var ama parçalanmış ve kullanılamaz halde. Her şeyimizi kaybettik, her şey gitti" dedi.