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1000 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası Taliban'dan yardım çağrısı
1000 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası Taliban'dan yardım çağrısı
Afganistan’daki Taliban yönetimi 1000 kişinin öldüğü depremin ardından uluslararası kuruluşlara yardım çağrısında bulundu. Şiddetli yağışlar ve kaynakların... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
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1000 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası Taliban'dan yardım çağrısı

12:07 23.06.2022 (güncellendi: 12:09 23.06.2022)
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Afganistan’daki Taliban yönetimi 1000 kişinin öldüğü depremin ardından uluslararası kuruluşlara yardım çağrısında bulundu. Şiddetli yağışlar ve kaynakların yetersiz olması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının geniş bir şekilde yürütülemediği Afganistan’da halk, dünyadan yardım bekliyor.
© İHA / STRINGER

Depremin merkez üssü olan Host kenti yakınındaki köylerde yüzlerce ev tamamen yıkılırken, yollar enkaz yığınlarıyla kapandı, telefon hatları kesildi. Depremde kaç kişinin öldüğü henüz netlik kazanmazken, binden fazla kişinin çamurdan yapılan evlerin enkazı altında kaldığı belirtiliyor. Enkaz altından çıkarılan cansız bedenler ise halk tarafından açılan toplu mezarlara gömülüyor. Birleşmiş Milletler’e bağlı yardım kuruluşları, depremden en çok etkilenen Paktika vilayeti ve çevresine acil barınma ve gıda yardımı sağlamaya çalışıyor.

Depremin merkez üssü olan Host kenti yakınındaki köylerde yüzlerce ev tamamen yıkılırken, yollar enkaz yığınlarıyla kapandı, telefon hatları kesildi. Depremde kaç kişinin öldüğü henüz netlik kazanmazken, binden fazla kişinin çamurdan yapılan evlerin enkazı altında kaldığı belirtiliyor. Enkaz altından çıkarılan cansız bedenler ise halk tarafından açılan toplu mezarlara gömülüyor. Birleşmiş Milletler’e bağlı yardım kuruluşları, depremden en çok etkilenen Paktika vilayeti ve çevresine acil barınma ve gıda yardımı sağlamaya çalışıyor. - Sputnik Türkiye
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© İHA / STRINGER

Depremin merkez üssü olan Host kenti yakınındaki köylerde yüzlerce ev tamamen yıkılırken, yollar enkaz yığınlarıyla kapandı, telefon hatları kesildi. Depremde kaç kişinin öldüğü henüz netlik kazanmazken, binden fazla kişinin çamurdan yapılan evlerin enkazı altında kaldığı belirtiliyor. Enkaz altından çıkarılan cansız bedenler ise halk tarafından açılan toplu mezarlara gömülüyor. Birleşmiş Milletler’e bağlı yardım kuruluşları, depremden en çok etkilenen Paktika vilayeti ve çevresine acil barınma ve gıda yardımı sağlamaya çalışıyor.

© İHA / STRINGER

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilci Yardımcısı ve İnsani Yardım Koordinatörü Ramiz Alakbarov gazetecilere yaptığı açıklamada, Paktika ve Host vilayetlerini vuran depremin, komşu ülkeler Pakistan ve Hindistan’da da hissedildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilci Yardımcısı ve İnsani Yardım Koordinatörü Ramiz Alakbarov gazetecilere yaptığı açıklamada, Paktika ve Host vilayetlerini vuran depremin, komşu ülkeler Pakistan ve Hindistan’da da hissedildiğini söyledi. - Sputnik Türkiye
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© İHA / STRINGER

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilci Yardımcısı ve İnsani Yardım Koordinatörü Ramiz Alakbarov gazetecilere yaptığı açıklamada, Paktika ve Host vilayetlerini vuran depremin, komşu ülkeler Pakistan ve Hindistan’da da hissedildiğini söyledi.

© İHA / STRINGER

Alakbarov, yapılan ön araştırmalara göre Afganistan’da gerekli ihtiyaçların karşılanması için 15 milyon dolar acil yardıma ihtiyaç olduğunu ifade etti. BM’nin yalnızca gıda, barınma ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarıyla ilgilenmediğini aynı zamanda su kaynaklı hastalıkların oluşmasını önlemeye çalıştığını vurgulayan Alakbarov, suyla bulaşan bir hastalığın ortaya çıkmasının istenmeyen bir senaryo olacağını belirtti.

Alakbarov, yapılan ön araştırmalara göre Afganistan’da gerekli ihtiyaçların karşılanması için 15 milyon dolar acil yardıma ihtiyaç olduğunu ifade etti. BM’nin yalnızca gıda, barınma ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarıyla ilgilenmediğini aynı zamanda su kaynaklı hastalıkların oluşmasını önlemeye çalıştığını vurgulayan Alakbarov, suyla bulaşan bir hastalığın ortaya çıkmasının istenmeyen bir senaryo olacağını belirtti. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / STRINGER

Alakbarov, yapılan ön araştırmalara göre Afganistan’da gerekli ihtiyaçların karşılanması için 15 milyon dolar acil yardıma ihtiyaç olduğunu ifade etti. BM’nin yalnızca gıda, barınma ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarıyla ilgilenmediğini aynı zamanda su kaynaklı hastalıkların oluşmasını önlemeye çalıştığını vurgulayan Alakbarov, suyla bulaşan bir hastalığın ortaya çıkmasının istenmeyen bir senaryo olacağını belirtti.

© İHA / STRINGER

Alakbarov, BM ve ortak kuruluşların enkaz kaldırma çalışmaları için yeterli kapasiteye sahip olmadığını bu nedenle bölgedeki bazı ülkelerle ön temasların yapıldığını ve ihtiyaçlar netleştiğinde resmi talepte bulunulacağını söyledi.

Alakbarov, BM ve ortak kuruluşların enkaz kaldırma çalışmaları için yeterli kapasiteye sahip olmadığını bu nedenle bölgedeki bazı ülkelerle ön temasların yapıldığını ve ihtiyaçlar netleştiğinde resmi talepte bulunulacağını söyledi. - Sputnik Türkiye
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© İHA / STRINGER

Alakbarov, BM ve ortak kuruluşların enkaz kaldırma çalışmaları için yeterli kapasiteye sahip olmadığını bu nedenle bölgedeki bazı ülkelerle ön temasların yapıldığını ve ihtiyaçlar netleştiğinde resmi talepte bulunulacağını söyledi.

© İHA / STRINGER

Paktika eyaletindeki Gayan bölgesinde yaşayan Saffuddin yaptığı açıklamada, “Şiddetli deprem yaşandığında köyümüzdeki evler yıkıldı. Depremde yaralanmalar, ciddi hasar ve büyük bir yıkım meydana geldi. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Buraya henüz yardım ulaşmadı. Örtüye, battaniyeye, gıdaya, çadırlara ihtiyacımız var. Bu köydeki insanlar depremin ardından sokakta yaşamaya başladı. Bir tane çadırımız var ama parçalanmış ve kullanılamaz halde. Her şeyimizi kaybettik, her şey gitti" dedi.

Paktika eyaletindeki Gayan bölgesinde yaşayan Saffuddin yaptığı açıklamada, “Şiddetli deprem yaşandığında köyümüzdeki evler yıkıldı. Depremde yaralanmalar, ciddi hasar ve büyük bir yıkım meydana geldi. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Buraya henüz yardım ulaşmadı. Örtüye, battaniyeye, gıdaya, çadırlara ihtiyacımız var. Bu köydeki insanlar depremin ardından sokakta yaşamaya başladı. Bir tane çadırımız var ama parçalanmış ve kullanılamaz halde. Her şeyimizi kaybettik, her şey gitti&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / STRINGER

Paktika eyaletindeki Gayan bölgesinde yaşayan Saffuddin yaptığı açıklamada, “Şiddetli deprem yaşandığında köyümüzdeki evler yıkıldı. Depremde yaralanmalar, ciddi hasar ve büyük bir yıkım meydana geldi. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Buraya henüz yardım ulaşmadı. Örtüye, battaniyeye, gıdaya, çadırlara ihtiyacımız var. Bu köydeki insanlar depremin ardından sokakta yaşamaya başladı. Bir tane çadırımız var ama parçalanmış ve kullanılamaz halde. Her şeyimizi kaybettik, her şey gitti" dedi.

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