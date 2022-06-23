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Marmaris ilçe merkezi duman altında kaldı
Marmaris ilçe merkezi duman altında kaldı
Marmaris'te salı akşamı başlayan ve 3. gününde devam eden orman yangınlarının külleri ilçe merkezine kadar ulaştı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T22:19+0300
2022-06-23T22:19+0300
2022-06-23T22:28+0300
türkiye
marmaris
muğla
orman yangını
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фото, marmaris, muğla, orman yangını
Marmaris ilçe merkezi duman altında kaldı 22:19 23.06.2022 (güncellendi: 22:28 23.06.2022) Abone ol
Marmaris'te salı akşamı başlayan ve 3. gününde devam eden orman yangınlarının külleri ilçe merkezine kadar ulaştı.
© AA Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınının, duman ve külleri ilçe merkezine ulaştı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınının, duman ve külleri ilçe merkezine ulaştı.
© AA Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken duman ve küller rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldi.
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken duman ve küller rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldi.
© AA Körfez ve karada duman etkili olurken cadde ve sokaklarda küller birikti.
Körfez ve karada duman etkili olurken cadde ve sokaklarda küller birikti.
© AA Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine Asparan mevkisinden ilçe merkezine gelen yol trafiğe kapatıldı.
Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine Asparan mevkisinden ilçe merkezine gelen yol trafiğe kapatıldı.
© AA İlçe merkezine ulaşım İçmeler Mahallesi'nden sağlanıyor.
İlçe merkezine ulaşım İçmeler Mahallesi'nden sağlanıyor.