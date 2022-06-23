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Marmaris ilçe merkezi duman altında kaldı
Marmaris ilçe merkezi duman altında kaldı
Marmaris'te salı akşamı başlayan ve 3. gününde devam eden orman yangınlarının külleri ilçe merkezine kadar ulaştı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
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marmaris
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фото, marmaris, muğla, orman yangını

Marmaris ilçe merkezi duman altında kaldı

22:19 23.06.2022 (güncellendi: 22:28 23.06.2022)
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Marmaris'te salı akşamı başlayan ve 3. gününde devam eden orman yangınlarının külleri ilçe merkezine kadar ulaştı.
© AAMuğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınının, duman ve külleri ilçe merkezine ulaştı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınının, duman ve külleri ilçe merkezine ulaştı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınının, duman ve külleri ilçe merkezine ulaştı.
© AAHisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken duman ve küller rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldi.
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken duman ve küller rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken duman ve küller rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldi.
© AAKörfez ve karada duman etkili olurken cadde ve sokaklarda küller birikti.
Körfez ve karada duman etkili olurken cadde ve sokaklarda küller birikti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Körfez ve karada duman etkili olurken cadde ve sokaklarda küller birikti.
© AAYangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine Asparan mevkisinden ilçe merkezine gelen yol trafiğe kapatıldı.
Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine Asparan mevkisinden ilçe merkezine gelen yol trafiğe kapatıldı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine Asparan mevkisinden ilçe merkezine gelen yol trafiğe kapatıldı.
© AAİlçe merkezine ulaşım İçmeler Mahallesi'nden sağlanıyor.
İlçe merkezine ulaşım İçmeler Mahallesi'nden sağlanıyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
İlçe merkezine ulaşım İçmeler Mahallesi'nden sağlanıyor.
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