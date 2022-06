https://tr.sputniknews.com/20220623/41-kez-universite-sinavina-girdi-bundan-sonraki-sinavlar-icin-plakalara-gore-il-il-dolasacagim-1057803301.html

41 kez üniversite sınavına girdi: 'Bundan sonraki sınavlar için plakalara göre il il dolaşacağım'

Adem Topçuoğlu, 59 yıllık hayatında 41 kez üniversite sınavına girdi. 3 ön lisans ve 1 lisans diploması var, 5’inci diplomasını ise halen öğrencisi olduğu... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

Samsun Bafra’da yaşayan 59 yaşındaki Adem Topçuoğlu, ilk üniversite sınavına 1980 yılında, liseyi bitirdikten sonra girdi. Sınavda istediği puanı alamadı. Üst üste iki yıl daha girdiği sınavda başarılı olamayınca askere gitti. 17 yaşından itibaren her yıl girmeyi alışkanlık edindiği sınava, sadece vatani görevini yaparken giremedi. Terhis olunca garsonluk ve sınıf öğretmenliği yapan Topçuoğlu, her sınavda tecrübesini ve puanlarını arttırmaya başladı. Hürriyet'ten Beyazıt Şenbük'ün haberine göre, 3 kez ön lisans, bir kez lisans bölümü kazanıp, mezun oldu. Geçen hafta yapılan YKS ile de 41’inci kez sınav heyecanını yaşadı. Üniversite kazanmaktan çok sınava girmeyi seven Topçuoğlu, “Gençlere baktığımda hemen hemen hepsi üniversite sınavında başarısız olmayı dünyanın sonu gibi görüyorlar. Onlara bu sınavın tek ve son sınav olmadığını göstermek için her sene giriyorum. Onlara, ‘Bir olmazsa iki olur, iki olmazsa üç olur. Bakın ben 41 kere girdim’ diyorum. Hayatım boyunca bir sürü işte çalıştım, bunu yaparken 5 üniversite okudum” diyor.ÖSYM’nin hafızasıyımFarklı farklı sistemlerle sınava girdim. Üniversite sınavları tarihinin hafızası gibiyim. KPSS’ye, yabancı dil sınavına da birçok kez girdim ama onların hesabını tutmadım.Adem Topçuoğlu, 1980 yılında başladığı sınav maratonunda 3 kez 2 yıllık bir kez de 4 yıllık üniversite okudu.42. sınav Konya'daSeneye 42’nci sınava gireceğim. Konya’nın plakası 42 olduğu için Konyalılar sınava orada girmemi istiyorlar. Ben de onları kırmayıp gideceğim. Bundan sonraki sınavlar için de plakalara göre il il dolaşacağım. Ayrıca Guiness rekorlar kitabında da gözüm var.”

