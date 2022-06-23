https://tr.sputniknews.com/20220623/ab-ulkelerinin-liderleri-ukrayna-ve-moldovaya-aday-ulke-statusu-verilmesini-kararlastirdi-1057847141.html
AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesini kararlaştırdı
AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesini kararlaştırdı
AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesini kararlaştırdı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T21:39+0300
2022-06-23T21:39+0300
2022-06-23T21:39+0300
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AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesini kararlaştırdı
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AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesini kararlaştırdı.