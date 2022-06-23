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ABD Yüksek Mahkemesi, New York'un silah taşımayı zorlaştıran düzenlemesini iptal etti
ABD Yüksek Mahkemesi, New York'un silah taşımayı zorlaştıran düzenlemesini iptal etti
ABD'de Yüksek Mahkeme, silah kanununu sertleştiren yasal düzenlemeyi anayasaya aykırı buldu. 1911'de New York eyaletinin, silah taşımak isteyen kişilerden buna... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T23:25+0300
2022-06-23T23:25+0300
dünya
abd yüksek mahkemesi
new york
silah
tabanca
joe biden
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ABD Yüksek Mahkemesi, New York eyaletinin sivillerin silah taşımasını kısıtlamaya yönelik kararını Anayasa'nın 2. Ek Maddesi'ne aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.Son günlerde artan silahlı şiddet olaylarıyla silah düzenlemelerinin gündeme geldiği ABD'de Yüksek Mahkeme, bugün tartışmalı bir karara imza attı.New York eyaletinin, kişilerin tabanca taşımasına belirli düzenlemeler ve kısıtlamalar getirdiği kararı değerlendiren mahkeme, 3'e karşı 6 oy ile düzenlemeyi iptal etti.Yüksek Mahkeme'deki 6 muhafazakar yargıcın oyuyla alınan karara karşı çıkan 3 liberal yargıç ise muhafazakarları bu kararın "ölümcül sonuçlarını düşünmemekle" suçladı.'Bu karar hepimizi korkuya sürüklemiştir'Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, kararın açıklanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, 1911'de New York eyaletinin, silah taşımak isteyen kişilerden buna ihtiyacı olduğuna dair belge talep ettiğini aktardı.Yüksek Mahkeme'nin 100 yıldan daha uzun süre sonra, New York'un, vatandaşlarını korumak için aldığı kararı iptal etmeyi seçtiğini belirten Biden, "Bu karar, hem sağduyu ile hem de anayasa ile uyuşmamaktadır ve hepimizi korkuya sürüklemiştir" ifadelerini kullandı.Biden, Uvalde ve Buffalo'daki silahlı saldırıların ardından, silahlı şiddeti azaltmak için elinden geleni yapma sözü verdiğini anımsatarak, "Tüm eyaletleri, vatandaşlarını silahlı şiddetten korumak için sağduyulu kanunlar yapmaya ve bunları uygulamaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.ABD vatandaşlarına silah edinme hakkı tanıyan Anayasa'nın 2. Ek Maddesinin mutlak olmadığını belirten Biden, tüm ülkeyi silahlı şiddete karşı durmak için sesini yükseltmeye davet etti.New Yorklular, ABD Yüksek Mahkemesi'nin silahlarla ilgili kararına tepki gösterdiNew York Valisi Kathy Hochul, Yüksek Mahkeme’nin kararından şaşkınlık duyduğunu belirterek, “Şok edici, kesinlikle şok edici” ifadelerini kullandı.Vali Hochul, Yüksek Mahkeme’nin iptal kararının hukuk uzmanı ekiplerince incelenerek, silahların sınırlandırılması konusunda yasal olarak neler yapılabileceğini değerlendireceklerini kaydetti.New York Eyalet Senatosu Lideri Andrea Steward-Cousins, “Yüksek Mahkeme, silahların insan hayatından daha değerli olduğu kararına vardı” diye konuştu.Demokrat eyalet senatörü Zellnor Myrie, “Biliyoruz ki bu çok kötü olacak” dedi.Zellnor Myrie, Yüksek Mahkeme’nin iptal kararının, sanki ülkede silahları savunan en önemli lobi kuruluşu olan Ulusal Tüfek Derneği (NRA) tarafından yazılmış gibi olduğunu belirterek, “Çocukların hayatı üzerine silahlar tercih ediliyor” ifadesine yer verdi.New York Bölge Başsavcısı Alvin Bragg de Yüksek Mahkeme’nin kararını “Halk güvenliği için bir kabus” şeklinde tanımladı.ABD Yüksek Mahkemesi, New York eyaletinin kişilerin tabanca taşımasına belirli düzenlemeler ve kısıtlamalar getirdiği kararını, Anayasa'nın 2. Ek Maddesi'ne aykırı olduğu gerekçesiyle bugün 3'e karşı 6 oy ile iptal ettiğini duyurmuştu.
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abd yüksek mahkemesi, new york, silah, tabanca, joe biden

ABD Yüksek Mahkemesi, New York'un silah taşımayı zorlaştıran düzenlemesini iptal etti

23:25 23.06.2022
© AP Photo / Jose Luis MaganaABD'de bireysel silahlanmaya karşı protesto -
ABD'de bireysel silahlanmaya karşı protesto - - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
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ABD'de Yüksek Mahkeme, silah kanununu sertleştiren yasal düzenlemeyi anayasaya aykırı buldu. 1911'de New York eyaletinin, silah taşımak isteyen kişilerden buna ihtiyacı olduğuna dair belge talep ettiğini söyleyen ABD Başkanı Biden, "'Bu karar hepimizi korkuya sürüklemiştir" ifadesini kullandı. New Yorklular ise karara tepki gösterdi
ABD Yüksek Mahkemesi, New York eyaletinin sivillerin silah taşımasını kısıtlamaya yönelik kararını Anayasa'nın 2. Ek Maddesi'ne aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.
Son günlerde artan silahlı şiddet olaylarıyla silah düzenlemelerinin gündeme geldiği ABD'de Yüksek Mahkeme, bugün tartışmalı bir karara imza attı.
New York eyaletinin, kişilerin tabanca taşımasına belirli düzenlemeler ve kısıtlamalar getirdiği kararı değerlendiren mahkeme, 3'e karşı 6 oy ile düzenlemeyi iptal etti.
Yüksek Mahkeme'deki 6 muhafazakar yargıcın oyuyla alınan karara karşı çıkan 3 liberal yargıç ise muhafazakarları bu kararın "ölümcül sonuçlarını düşünmemekle" suçladı.

'Bu karar hepimizi korkuya sürüklemiştir'

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, kararın açıklanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, 1911'de New York eyaletinin, silah taşımak isteyen kişilerden buna ihtiyacı olduğuna dair belge talep ettiğini aktardı.
Yüksek Mahkeme'nin 100 yıldan daha uzun süre sonra, New York'un, vatandaşlarını korumak için aldığı kararı iptal etmeyi seçtiğini belirten Biden, "Bu karar, hem sağduyu ile hem de anayasa ile uyuşmamaktadır ve hepimizi korkuya sürüklemiştir" ifadelerini kullandı.
Biden, Uvalde ve Buffalo'daki silahlı saldırıların ardından, silahlı şiddeti azaltmak için elinden geleni yapma sözü verdiğini anımsatarak, "Tüm eyaletleri, vatandaşlarını silahlı şiddetten korumak için sağduyulu kanunlar yapmaya ve bunları uygulamaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.
ABD vatandaşlarına silah edinme hakkı tanıyan Anayasa'nın 2. Ek Maddesinin mutlak olmadığını belirten Biden, tüm ülkeyi silahlı şiddete karşı durmak için sesini yükseltmeye davet etti.

New Yorklular, ABD Yüksek Mahkemesi'nin silahlarla ilgili kararına tepki gösterdi

New York Valisi Kathy Hochul, Yüksek Mahkeme’nin kararından şaşkınlık duyduğunu belirterek, “Şok edici, kesinlikle şok edici” ifadelerini kullandı.
Vali Hochul, Yüksek Mahkeme’nin iptal kararının hukuk uzmanı ekiplerince incelenerek, silahların sınırlandırılması konusunda yasal olarak neler yapılabileceğini değerlendireceklerini kaydetti.
New York Eyalet Senatosu Lideri Andrea Steward-Cousins, “Yüksek Mahkeme, silahların insan hayatından daha değerli olduğu kararına vardı” diye konuştu.
Demokrat eyalet senatörü Zellnor Myrie, “Biliyoruz ki bu çok kötü olacak” dedi.
Zellnor Myrie, Yüksek Mahkeme’nin iptal kararının, sanki ülkede silahları savunan en önemli lobi kuruluşu olan Ulusal Tüfek Derneği (NRA) tarafından yazılmış gibi olduğunu belirterek, “Çocukların hayatı üzerine silahlar tercih ediliyor” ifadesine yer verdi.
New York Bölge Başsavcısı Alvin Bragg de Yüksek Mahkeme’nin kararını “Halk güvenliği için bir kabus” şeklinde tanımladı.
ABD Yüksek Mahkemesi, New York eyaletinin kişilerin tabanca taşımasına belirli düzenlemeler ve kısıtlamalar getirdiği kararını, Anayasa'nın 2. Ek Maddesi'ne aykırı olduğu gerekçesiyle bugün 3'e karşı 6 oy ile iptal ettiğini duyurmuştu.
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