https://tr.sputniknews.com/20220623/abdde-juul-marka-elektronik-sigaralarin-piyasadan-kaldirilmasi-kararlastirildi--1057852149.html
ABD'de Juul marka elektronik sigaraların piyasadan kaldırılması kararlaştırıldı
ABD'de Juul marka elektronik sigaraların piyasadan kaldırılması kararlaştırıldı
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), elektronik sigara üreticisi Juul 'un ürünlerinin gençlerde içicilik oranını artırdığı gerekçesiyle piyasadan kaldırılması... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T23:09+0300
2022-06-23T23:09+0300
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dünya
abd
sigara
elektronik sigara
yasak
ceza
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FDA Başkanı Robert Califf, yaptığı açıklamada, "Juul, genç yaştaki içiciliğin artmasında çok fazla rol oynuyor" ifadesini kullandı.Juul marka sigaraların ABD piyasasından kaldırılacağını belirten Califf, böylece piyasadaki sigara ürünlerinin FDA standartlarında olmasını sağlayacaklarını kaydetti.Juul, geçen yıl Kuzey Carolina eyaletinde gençler arasında nikotin bağımlılığına neden olduğu gerekçesiyle açılan davada 40 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.FDA, Ocak 2020'de meyve, şeker, nane ve tatlı aromalı tüm elektronik sigaraların üretim ve satışlarının yasaklandığını duyurmuş, kararın, tatlandırılmış elektronik sigaraların çocuklar ve gençler arasında son derece yaygın hale gelmesinden dolayı alındığı kaydedilmişti.ABD hükûmeti verilerine göre, ülkedeki her 4 lise öğrencisinden biri, yasak olmasına rağmen elektronik sigara kullanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211211/abdli-firmaya-yasi-kucuklere-elektronik-sigara-satmaktan-51-milyon-dolar-ceza-1051663652.html
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abd, sigara, elektronik sigara, yasak, ceza
ABD'de Juul marka elektronik sigaraların piyasadan kaldırılması kararlaştırıldı
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ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), elektronik sigara üreticisi Juul 'un ürünlerinin gençlerde içicilik oranını artırdığı gerekçesiyle piyasadan kaldırılması kararı aldı.
FDA Başkanı Robert Califf, yaptığı açıklamada, "Juul, genç yaştaki içiciliğin artmasında çok fazla rol oynuyor" ifadesini kullandı.
Juul marka sigaraların ABD piyasasından kaldırılacağını belirten Califf, böylece piyasadaki sigara ürünlerinin FDA standartlarında olmasını sağlayacaklarını kaydetti.
Juul, geçen yıl Kuzey Carolina eyaletinde gençler arasında nikotin bağımlılığına neden olduğu gerekçesiyle açılan davada 40 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.
FDA, Ocak 2020'de meyve, şeker, nane ve tatlı aromalı tüm elektronik sigaraların üretim ve satışlarının yasaklandığını duyurmuş, kararın, tatlandırılmış elektronik sigaraların çocuklar ve gençler arasında son derece yaygın hale gelmesinden dolayı alındığı kaydedilmişti.
ABD hükûmeti verilerine göre, ülkedeki her 4 lise öğrencisinden biri, yasak olmasına rağmen elektronik sigara kullanıyor.