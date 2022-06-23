https://tr.sputniknews.com/20220623/abdde-juul-marka-elektronik-sigaralarin-piyasadan-kaldirilmasi-kararlastirildi--1057852149.html

ABD'de Juul marka elektronik sigaraların piyasadan kaldırılması kararlaştırıldı

ABD'de Juul marka elektronik sigaraların piyasadan kaldırılması kararlaştırıldı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), elektronik sigara üreticisi Juul 'un ürünlerinin gençlerde içicilik oranını artırdığı gerekçesiyle piyasadan kaldırılması... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T23:09+0300

2022-06-23T23:09+0300

2022-06-23T23:09+0300

dünya

abd

sigara

elektronik sigara

yasak

ceza

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FDA Başkanı Robert Califf, yaptığı açıklamada, "Juul, genç yaştaki içiciliğin artmasında çok fazla rol oynuyor" ifadesini kullandı.Juul marka sigaraların ABD piyasasından kaldırılacağını belirten Califf, böylece piyasadaki sigara ürünlerinin FDA standartlarında olmasını sağlayacaklarını kaydetti.Juul, geçen yıl Kuzey Carolina eyaletinde gençler arasında nikotin bağımlılığına neden olduğu gerekçesiyle açılan davada 40 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.FDA, Ocak 2020'de meyve, şeker, nane ve tatlı aromalı tüm elektronik sigaraların üretim ve satışlarının yasaklandığını duyurmuş, kararın, tatlandırılmış elektronik sigaraların çocuklar ve gençler arasında son derece yaygın hale gelmesinden dolayı alındığı kaydedilmişti.ABD hükûmeti verilerine göre, ülkedeki her 4 lise öğrencisinden biri, yasak olmasına rağmen elektronik sigara kullanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211211/abdli-firmaya-yasi-kucuklere-elektronik-sigara-satmaktan-51-milyon-dolar-ceza-1051663652.html

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abd, sigara, elektronik sigara, yasak, ceza