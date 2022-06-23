https://tr.sputniknews.com/20220623/abde-onay-alan-6-kovid-19-asisi-valneva-oldu-1057841635.html

AB'de onay alan 6. Kovid-19 aşısı Valneva oldu

AB'de onay alan 6. Kovid-19 aşısı Valneva oldu

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Valneva firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının AB içinde kullanımını tavsiye etti. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T19:36+0300

2022-06-23T19:36+0300

2022-06-23T19:40+0300

koronavirüs

ema

koronavirüs

koronavirüs aşısı

valneva

avrupa birliği

mesajcı rna (mrna)

biontech

moderna

astrazeneca

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Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için geliştirilen Valneva aşısına yeşil ışık yaktı.EMA'dan yapılan açıklamada, Valneva'nın aşısının 18-50 yaş grubunda kullanılabileceği bildirildi.mRNA bazlı olmayan inaktif virüs teknolojisiyle geliştirilen aşı, EMA'nın kullanımına onay verdiği 6. Kovid-19 aşısı oldu.EMA bugüne kadar Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Jonhson ve Novavax'ın aşılarına onay vermişti.Fransa-Avusturya ortaklığıyla kurulan Valneva şirketi, Kovid-19 aşısının AB ülkelerinde kullanımı için resmi pazar onay başvurusunu 18 Mayıs'ta yapmıştı.Şirket, aşının antikor bakımından mRNA bazlı Kovid-19 aşılarıyla aynı seviyede ve Delta ile Omicron varyantlarına karşı etkili olduğunu açıklamıştı.AB'nin Valneva ile 60 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyordu. Ancak şirketin pazar onayı almada gecikmesi nedeniyle AB'nin satın alacağı doz sayısını azaltmayı istediği belirtiliyordu.EMA ayrıca Novavax'ın Kovid-19 aşısının 12-17 yaş grubunda kullanılabileceğini bildirdi. Aşı EMA'dan 2021 sonunda yetişkinlerde kullanım için onay almıştı.

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