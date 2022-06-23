https://tr.sputniknews.com/20220623/ak-partili-gunes-chpli-kasapin-25-bin-lira-alan-aile-hekimi-yok-iddiasina-bordroyla-yanit-verdi-1057844810.html
AK Partili Güneş, CHP'li Kasap'ın '25 bin lira alan aile hekimi yok' iddiasına bordroyla yanıt verdi
AK Partili Güneş, CHP'li Kasap'ın '25 bin lira alan aile hekimi yok' iddiasına bordroyla yanıt verdi
AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, "25 bin lira alan aile hekimi yok." iddiasına doktorların bordrolarıyla... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T20:46+0300
2022-06-23T20:46+0300
2022-06-23T20:49+0300
türkiye
ismail güneş
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
süleyman soylu
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AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Kasap'ın Mecliste, "Türkiye'de 25 bin lira alan aile hekimi yok; bir tane olduğunu göstersinler milletvekilliğinden istifa edeyim" şeklinde açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.Kanıtsız konuşmayacağını ifade eden Güneş, "Amacımız Fazıl Bey'in istifa etmesi değil ama doğruları bilmesi anlamında söylüyorum; normalde tabip olup aile hekimliğine geçen kişi yüzde 27'lik vergi dilimine girdikten sonra mayısta en yüksek 24 bin 651 lira alıyor, bu ocak ayında aşağı yukarı 28 bin lira civarındaydı. En düşük alan da 11 bin, 12 binlerdeydi. Uzman aile hekimlerinde bu rakam mayısta en yüksek 25 bin 500 lira, bunun en düşüğü 14 bin lira, ortalaması da 21 bin lira" dedi.Elindeki doktorların bordrolarını gazetecilerle paylaşan Güneş, "Sizden istirhamım bunu Ali Fazıl Bey'e verin, baksın. Bundan sonra gerisi kendine kalmış" dedi.Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yangın bölgesinde yaptığı açıklamalara işaret eden ve Ankara'daki sel felaketini hatırlatan Güneş, "Doğal afet karşısında sayın Kılıçdaroğlu ne yapabildi? Sahada gördünüz İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu vardı. Vatandaşı kandırmanın anlamı yok" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220622/chpli-kasap-en-dusuk-hekim-maasi-19-bin-600-liranin-uzerine-ciksin-1057774191.html
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ismail güneş, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), süleyman soylu
AK Partili Güneş, CHP'li Kasap'ın '25 bin lira alan aile hekimi yok' iddiasına bordroyla yanıt verdi
20:46 23.06.2022 (güncellendi: 20:49 23.06.2022) Abone ol
AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, "25 bin lira alan aile hekimi yok." iddiasına doktorların bordrolarıyla yanıt vererek Uşak'ta mayısta en yüksek aile hekimi maaşının 24 bin 651 lira olduğunu söyledi.
AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Kasap'ın Mecliste, "Türkiye'de 25 bin lira alan aile hekimi yok; bir tane olduğunu göstersinler milletvekilliğinden istifa edeyim" şeklinde açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.
Kanıtsız konuşmayacağını ifade eden Güneş, "Amacımız Fazıl Bey'in istifa etmesi değil ama doğruları bilmesi anlamında söylüyorum; normalde tabip olup aile hekimliğine geçen kişi yüzde 27'lik vergi dilimine girdikten sonra mayısta en yüksek 24 bin 651 lira alıyor, bu ocak ayında aşağı yukarı 28 bin lira civarındaydı. En düşük alan da 11 bin, 12 binlerdeydi. Uzman aile hekimlerinde bu rakam mayısta en yüksek 25 bin 500 lira, bunun en düşüğü 14 bin lira, ortalaması da 21 bin lira" dedi.
Elindeki doktorların bordrolarını gazetecilerle paylaşan Güneş, "Sizden istirhamım bunu Ali Fazıl Bey'e verin, baksın. Bundan sonra gerisi kendine kalmış" dedi.
Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yangın bölgesinde yaptığı açıklamalara işaret eden ve Ankara'daki sel felaketini hatırlatan Güneş, "Doğal afet karşısında sayın Kılıçdaroğlu ne yapabildi? Sahada gördünüz İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu vardı. Vatandaşı kandırmanın anlamı yok" ifadelerini kullandı.