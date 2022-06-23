https://tr.sputniknews.com/20220623/ak-partili-yilmaz-artan-gelirimizi-ek-butceyle-topluma-geri-verecegiz-1057812389.html

AK Partili Yılmaz: Artan gelirimizi ek bütçeyle topluma geri vereceğiz

AK Partili Yılmaz: Artan gelirimizi ek bütçeyle topluma geri vereceğiz

Cevdet Yılmaz, partisinin Meclis'e sunduğu ek bütçeye ilişkin, "Borçlanarak bir harcama söz konusu değil. Burada kamu tahminlerimizin oldukça üstünde bir gelir... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T12:19+0300

2022-06-23T12:19+0300

2022-06-23T12:28+0300

cevdet yılmaz

ekonomi

ak parti

bütçe

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e sunulan '2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklamada bulundu.Ek bütçeye neden ihtiyaç duyulduğunu ve ekonomiye nasıl yansıyacağını anlatan Yılmaz, AK Parti iktidarlarında ek bütçenin en son 2004 yılında geldiğini hatırlattı:'Artan gelirimizi ek bütçeyle topluma geri vereceğiz'AK Partili Yılmaz, temmuz ayında gerçekleşecek enflasyona dikkat çekti:'Borçlanarak harcama söz konusu değil'Yasal çerçeve gereği bütçedeki her ödeneğin karşılığını gelir olarak yazmak durumunda olduklarını kaydeden Yılmaz, "Burada 1 trilyon 80 milyarı aşkın bir gelir tahminiz var, aynı şekilde de bir gider tahminimiz var. Ek bütçede gelir ve gider birbirini eşitleyecek. İlave açık doğmamış olacak. Milli gelirimizin de bu dönemde arttığını düşündüğünüz zaman, milli gelire oranla bütçe açığımız biraz gerilemiş olacak. Bütçe açığını artırmıyoruz. Tam aksine milli gelire oran olarak bütçe açığında bir düşüş öngörüyoruz" dedi.Cevdet Yılmaz, ek bütçenin Meclis'e sunulmasıyla ilgili toplumda yanlış algılar oluştuğuna dikkat çekerek, "Borçlanarak bir harcama söz konusu değil. Burada tam aksine mevcut ekonomik gelişmeler çerçevesinde; kamu tahminlerimizin oldukça üstünde bir gelir sağlayacak. Bu geliri de enflasyon nedeniyle sıkıntı yaşayan, satın alma gücü düşen kesimlerin ücret artışlarında kullanacağız. Sosyal yardımları artıracağız. Sosyal destekleri ek bütçeyle artırmış olacağız. Bu kaynaklar yeniden topluma dönmüş olacak. Ek bütçemizle bunlara destek vermiş olacak. Ne kadar ödenek koyduysak, karşılığında da gelir yazacağız. Artan gelirlerimizi bir anlamda; sosyal harcamalar, üretim harcamaları, kamu personelimizin özlük hakları ve emeklilerimizin özlük haklarını iyileştirmek için kullanacağız" diye konuştu.AK Partili Yılmaz, muhalefet partilerinin ek bütçeye yönelik eleştirileriyle ilgili de "Eleştirilere katılmıyorum. Reel ekonomimiz oldukça canlı. Büyüyen artan gelirimizi toplama geri veriyoruz. Bu ek bütçe kesinlikle olumsuz karşılanmamalı" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220622/chp-iktidar-ek-butceyle-milyarlarca-lira-tutarinda-kaynagi-dagitim-sirketlerine-aktarmayi-amacliyor-1057758694.html

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cevdet yılmaz, ak parti, bütçe