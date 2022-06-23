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Akşener'den teşkilata uyarı: 'Milletvekili adaylığı sürecini doğru yönetin'
Akşener'den teşkilata uyarı: 'Milletvekili adaylığı sürecini doğru yönetin'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener teşkilata, milletvekilliği adaylığı konusunda çok istekli kişiler olabileceği ve bu alanın doğru yönetilmesi gerektiği... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T12:00+0300
2022-06-23T12:00+0300
politika
iyi parti
meral akşener
seçim
milletvekili
parti
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Akşener'in teşkilata, siyasetin "sabır işi" olduğunu belirttiği toplantıda, milletvekilliği adaylığı konusunda çok istekli kişiler olabileceği ve bu alanın doğru yönetilmesi gerektiğiyle ilgili talimat verdiği öğrenildi.'Bilinen, sevilen, tecrübeli' kriteriGenel seçimlerde, "milletin karşısına millette karşılığı olan adaylarla çıkılması" gerektiğini ifade eden Meral Akşener, bu çerçevede teşkilattan "kamuoyunda bilinen, bölgesinde sayılan, sevilen, tecrübeli" isimler konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ayrıca il başkanlarından, vatandaşla sık sık bir araya gelerek, onların sorunlarını dinlemelerini de talep etti.Bu arada Akşener toplantıda, partisinin geçen hafta sonu yapılan belediye başkanları toplantısında dile getirilen, "Cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz" söyleminin yinelenmesi üzerine, daha önce "Başbakanlığa aday olduğu" şeklindeki açıklamasını hatırlattı.Akşener teşkilattan, partinin oy oranı ile Meclis'teki sandalye sayısının artırılmasına odaklanılmasını istedi.
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iyi parti, meral akşener, seçim, milletvekili, parti

Akşener'den teşkilata uyarı: 'Milletvekili adaylığı sürecini doğru yönetin'

12:00 23.06.2022
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener teşkilata, milletvekilliği adaylığı konusunda çok istekli kişiler olabileceği ve bu alanın doğru yönetilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Akşener, "Millette karşılığı olan, tecrübeli isimlere yönelin" talimatı verdi.
Akşener'in teşkilata, siyasetin "sabır işi" olduğunu belirttiği toplantıda, milletvekilliği adaylığı konusunda çok istekli kişiler olabileceği ve bu alanın doğru yönetilmesi gerektiğiyle ilgili talimat verdiği öğrenildi.

'Bilinen, sevilen, tecrübeli' kriteri

Genel seçimlerde, "milletin karşısına millette karşılığı olan adaylarla çıkılması" gerektiğini ifade eden Meral Akşener, bu çerçevede teşkilattan "kamuoyunda bilinen, bölgesinde sayılan, sevilen, tecrübeli" isimler konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ayrıca il başkanlarından, vatandaşla sık sık bir araya gelerek, onların sorunlarını dinlemelerini de talep etti.

Bu arada Akşener toplantıda, partisinin geçen hafta sonu yapılan belediye başkanları toplantısında dile getirilen, "Cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz" söyleminin yinelenmesi üzerine, daha önce "Başbakanlığa aday olduğu" şeklindeki açıklamasını hatırlattı.

Akşener teşkilattan, partinin oy oranı ile Meclis'teki sandalye sayısının artırılmasına odaklanılmasını istedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
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