https://tr.sputniknews.com/20220623/alman-enerji-komitesi-baskani-rusyadan-enerji-kaynaklarinin-reddedilmesi-almanyaya-zarar-veriyor-1057850567.html

Alman Enerji Komitesi Başkanı: Rusya'dan enerji kaynaklarının reddedilmesi Almanya'ya zarar veriyor

Alman Enerji Komitesi Başkanı: Rusya'dan enerji kaynaklarının reddedilmesi Almanya'ya zarar veriyor

Alman Federal Meclisi (Bundestag) Ekonomi ve Enerji Komitesi Başkanı Klaus Ernst yaptığı açıklamada, Rus enerji kaynaklarının reddedilmesinin sadece Almanya... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T22:32+0300

2022-06-23T22:32+0300

2022-06-23T22:32+0300

dünya

almanya

enerji

rusya

kriz

ukrayna

doğalgaz

klaus ernst

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Bundestag Ekonomi ve Enerji Komitesi Başkanı Klaus Ernst, “Habeck (Ekonomi Bakanı), önümüzdeki aylarda hanelerin ve işletmelerin fiyat yükü altında ezilmemeleri için ne gibi özel önlemler alınması gerektiğini tam olarak söyleyemedi” dedi.Uzmanlar arasında Rus doğal gazı olmadan bu yılı atlatmanın mümkün olmadığı konusunda fikir birliği olduğuna vurgu yapan Ernst, “Alman hükümeti ve AB, kendi vatandaşlarına zarar vermemek için enerji sektöründe Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımları acilen gözden geçirmeli. Pek bir sonuç vermeyen yaptırımlar, sanayimizi tehlikeye atıyor ve nüfusumuz üzerinde giderek artan bir etkiye sahip olmaya başlıyor” diye konuştu.Ernst, partisinin ‘oligarklara’ karşı yaptırımları desteklediğini, ancak Ukrayna'ya barış getirmek için diplomatik çabalara ihtiyaç olduğunu kaydetti.Federal hükümetin aylardır enerji sektöründe Rusya’ya yönelik yaptırımları sıkılaştırdığını ve şimdi de Rusya'nın gaz tedarikini kısıtlamasına şaşırdığını belirten Ernst, sözlerini şöyle sürdürdü: Daha önce, Alman Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rus gazı tedarikinin kesilmesi ihtimaline karşı oluşturulan ve şirketlerin gaz tüketiminde tasarruf sağlayacak önlemler almasını öngören 'Doğalgaz Acil Durum Planı'nın üç seviyesinden ikincisine geçildiğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220623/habeck-taht-oyunlarinin-kis-geliyor-sloganini-soyledi-almanya-karneyle-gaz-panigine-girdi-1057843708.html

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almanya, enerji, rusya, kriz, ukrayna, doğalgaz, klaus ernst