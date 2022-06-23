https://tr.sputniknews.com/20220623/alman-enerji-komitesi-baskani-rusyadan-enerji-kaynaklarinin-reddedilmesi-almanyaya-zarar-veriyor-1057850567.html
Alman Enerji Komitesi Başkanı: Rusya'dan enerji kaynaklarının reddedilmesi Almanya'ya zarar veriyor
Alman Enerji Komitesi Başkanı: Rusya'dan enerji kaynaklarının reddedilmesi Almanya'ya zarar veriyor
Alman Federal Meclisi (Bundestag) Ekonomi ve Enerji Komitesi Başkanı Klaus Ernst yaptığı açıklamada, Rus enerji kaynaklarının reddedilmesinin sadece Almanya... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T22:32+0300
2022-06-23T22:32+0300
2022-06-23T22:32+0300
dünya
almanya
enerji
rusya
kriz
ukrayna
doğalgaz
klaus ernst
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Bundestag Ekonomi ve Enerji Komitesi Başkanı Klaus Ernst, “Habeck (Ekonomi Bakanı), önümüzdeki aylarda hanelerin ve işletmelerin fiyat yükü altında ezilmemeleri için ne gibi özel önlemler alınması gerektiğini tam olarak söyleyemedi” dedi.Uzmanlar arasında Rus doğal gazı olmadan bu yılı atlatmanın mümkün olmadığı konusunda fikir birliği olduğuna vurgu yapan Ernst, “Alman hükümeti ve AB, kendi vatandaşlarına zarar vermemek için enerji sektöründe Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımları acilen gözden geçirmeli. Pek bir sonuç vermeyen yaptırımlar, sanayimizi tehlikeye atıyor ve nüfusumuz üzerinde giderek artan bir etkiye sahip olmaya başlıyor” diye konuştu.Ernst, partisinin ‘oligarklara’ karşı yaptırımları desteklediğini, ancak Ukrayna'ya barış getirmek için diplomatik çabalara ihtiyaç olduğunu kaydetti.Federal hükümetin aylardır enerji sektöründe Rusya’ya yönelik yaptırımları sıkılaştırdığını ve şimdi de Rusya'nın gaz tedarikini kısıtlamasına şaşırdığını belirten Ernst, sözlerini şöyle sürdürdü: Daha önce, Alman Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rus gazı tedarikinin kesilmesi ihtimaline karşı oluşturulan ve şirketlerin gaz tüketiminde tasarruf sağlayacak önlemler almasını öngören 'Doğalgaz Acil Durum Planı'nın üç seviyesinden ikincisine geçildiğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220623/habeck-taht-oyunlarinin-kis-geliyor-sloganini-soyledi-almanya-karneyle-gaz-panigine-girdi-1057843708.html
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almanya, enerji, rusya, kriz, ukrayna, doğalgaz, klaus ernst
Alman Enerji Komitesi Başkanı: Rusya'dan enerji kaynaklarının reddedilmesi Almanya'ya zarar veriyor
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Alman Federal Meclisi (Bundestag) Ekonomi ve Enerji Komitesi Başkanı Klaus Ernst yaptığı açıklamada, Rus enerji kaynaklarının reddedilmesinin sadece Almanya vatandaşları ve şirketleri etkilediğine dikkat çekerek, Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarının durdurulması gerektiğini söyledi.
Bundestag Ekonomi ve Enerji Komitesi Başkanı Klaus Ernst, “Habeck (Ekonomi Bakanı), önümüzdeki aylarda hanelerin ve işletmelerin fiyat yükü altında ezilmemeleri için ne gibi özel önlemler alınması gerektiğini tam olarak söyleyemedi” dedi.
Uzmanlar arasında Rus doğal gazı olmadan bu yılı atlatmanın mümkün olmadığı konusunda fikir birliği olduğuna vurgu yapan Ernst, “Alman hükümeti ve AB, kendi vatandaşlarına zarar vermemek için enerji sektöründe Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımları acilen gözden geçirmeli. Pek bir sonuç vermeyen yaptırımlar, sanayimizi tehlikeye atıyor ve nüfusumuz üzerinde giderek artan bir etkiye sahip olmaya başlıyor” diye konuştu.
Ernst, partisinin ‘oligarklara’ karşı yaptırımları desteklediğini, ancak Ukrayna'ya barış getirmek için diplomatik çabalara ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Federal hükümetin aylardır enerji sektöründe Rusya’ya yönelik yaptırımları sıkılaştırdığını ve şimdi de Rusya'nın gaz tedarikini kısıtlamasına şaşırdığını belirten Ernst, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Federal hükümet, Rus enerji kaynaklarının kısa süreli olarak reddedilmesinin Rus ordusunu yavaşlatmayacağını, sadece kendi vatandaşlarına ve şirketlerine büyük zarar vereceğini kabul etmelidir. Tamamen sembolik olan ve çalışanlarımızı, emeklilerimizi ve ailelerimizi mağdur eden bir yaptırım politikasına ihtiyacımız yok.”
Daha önce, Alman Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rus gazı tedarikinin kesilmesi ihtimaline karşı oluşturulan ve şirketlerin gaz tüketiminde tasarruf sağlayacak önlemler almasını öngören 'Doğalgaz Acil Durum Planı'nın üç seviyesinden ikincisine geçildiğini açıklamıştı.