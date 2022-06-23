https://tr.sputniknews.com/20220623/avrupada-bu-yaz-tatil-icin-gerekenler-pasaport-gunes-kremi-ve-bolca-sabir-1057822715.html

Avrupa'da bu yaz tatil için gerekenler: Pasaport, güneş kremi ve bolca sabır

Avrupa'da bu yaz tatil için gerekenler: Pasaport, güneş kremi ve bolca sabır

Tatilcileri bu yaz Avrupa'da çile bekliyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında iki yıl boyunca kısıtlanan turizm, yaz aylarının gelmesiyle yeniden... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T14:34+0300

2022-06-23T14:34+0300

2022-06-23T14:35+0300

yaşam

koronavirüs

havalimanı

avrupa

yoğunluk

çalışan

kriz

uçuş

uçuş izni

uçuş yasağı

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Koronavirüs salgınının kapsamındaki kısıtlamalar nedeniyle çalışan sayısını azaltan havayolu şirketleri ve havalimanları, kısıtlamaların kalkması ve yaz aylarının gelmesiyle artan talebe karşılık vermekte güçlük çekiyor. Yolcular havalimanlarında uzun süre beklemek zorunda kalırken, çok sayıda uçuş aksaklıklar sebebiyle gecikiyor ya da iptal ediliyor.Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'na Atina uçuşundan 4 buçuk saat önce giden Liz Morgan isimli bir yolcu, havalimanında dış kapıya kadar uzayan sırayla karşılaştı. Zaman kazanmak için internet üzerinden check-in yapan ve yanına yalnızca el valizi alan Avustralyalı yolcu Morgan, karşılaştığı tabloyu şu ifadelerle anlattı:Hollanda'nın en yoğun havalimanı olan Schiphol, havayolu şirketlerinin güvenlik personelinin kaldırabileceği kapasitenin çok üzerinde yolcu ağırlamak istediğini söyleyerek uçuşları kısaltıyor. Hollandalı havayolu şirketi KLM, bu ay yolcular havalimanında uzun süre beklemek zorunda kaldığı için özür diledi.Londra'da da durum farklı değil. Gatwick ve Heathrow Havalimanları, havayolu şirketlerinden uçuş sayılarını sınırlandırmalarını istedi. Havayolu şirketi easyJet, Gatwick ve Schiphol'deki sınırlamalar nedeniyle son dakika iptallerini önlemek için binlerce yaz uçuşunu iptal ediyor.Kuzey Amerika havayolu şirketleri, İrlanda'nın Ulaşım Bakanlığı'ndan Dublin havaalanındaki 'önemli gecikmelerin' üstesinden gelinmesi için acil eylem talep eden bir mektup yazdı.Bir haftada 2 bin uçuş iptalKıta Avrupası'ndaki büyük havalimanlarında bir haftada iptal edilen uçuş sayısı 2 bine yaklaştı. ABD'de de havayolu şirketleri geçtiğimiz hafta kötü hava ve tatilci yoğunluğu gerekçesiyle uçuşlarını iki gün ertelemek zorunda kaldı. 'Yeni işe alınan havalimanı çalışanlarının güvenlik testleri uzun sürüyor'İngiltere'deki 350 turizm şirketini temsil eden Advantage Travel Group CEO'su Julia Lo Bue-Said, insanların seyahat etmeye devam ettiğini ancak havalimanlarının çalışan eksikliğinden muzdarip olduğunu ve yeni işe alınan havalimanı çalışanlarının güvenlik testlerinden geçmesinin uzun sürdüğünü kaydetti. Tüm bu sebeplerin 'sistemde darboğazlar yarattığını' söyleyen Bue, "Ancak işler bir kez ters giderse, çok büyük şekilde yanlış gider" ifadelerini kullandı.ABD hükümetinin ülkeye girenlerden koronavirüs test sonucu gösterme zorunluluğunu kaldırması, seyahat yoğunluğunu arttıran bir diğer faktör oldu. Bue-Said'e göre turizm şirketleri test zorunluluğunun kalkması üzerine Avrupa'dan ABD'ye uçuş rezervasyonlarında ani bir artış kaydedildiğini bildirdi. Avrupa'ya seyahat eden Amerikalılar için doların euro ve sterlin karşısında güçlenmesi de bir diğer faktör. Bu sayede Amerikalı turistler Avrupa seyahatlerindeki otel ve restoran masraflarını daha uygun hale getiriyor.Uluslararası Hava Ulaşım Birliği Başkanı: Durumu zorlaştıran şey, işimizin uzaktan yapılamamasıKoronavirüs salgını sırasında azalan işgücünün eski haline dönmesinin zorluklarına işaret eden Uluslararası Hava Ulaşım Birliği Başkanı Willie Walsh, "Bazı havayolu şirketleri zorlanıyor çünkü sanıyorum çalışan eksikliğini bundan daha iyi şekilde kapatabileceklerini düşünmüşlerdi" dedi.Salgın sonrası çalışan eksikliği sorunun havayolu sektörüne has bir durum olmadığını vurgulayan Walsh, "İçinde olduğumuz durumu zorlaştıran şey, işimizin uzaktan yapılamaması. Bu nedenle havayollarının işgücü için diğer şirketlerle aynı esnekliği sunamaması. Uçağın hareket edebilmesi için pilotların bulunması, kabin ekibinin bulunması, çantaları yükleyen ve yolculara yardımcı olan kişilerin olması gerekiyor" diye konuştu.'Şimdi herkes yeniden seyahat etmek istiyor, ancak işçiler havalimanında çalışmak istemiyor'Salgın nedeniyle azalan talep döneminde işlerinden çıkarılan havayolu çalışanları ise bu süreçte 'daha yüksek maaş ve daha güvenilir sözleşmelerle' yeni iş buldu. Hollanda Ticaret Birliği Konfederasyonu temsilcisi Joost van Doesburg, "Şimdi herkes yeniden seyahat etmek istiyor, ancak işçiler havalimanında çalışmak istemiyor" ifadelerini kullandı.Ryanair CEO'su: Uçuş iptalleri yaz boyunca devam edebilir, yolcular tatmin edici olmayan bir deneyim beklemeliAvrupa'nın önde gelen havalimanı şirketlerinden Ryanair'ın CEO'su Michael O’Leary, yaz boyunca uçuş gecikme ve iptallerinin devam edebileceği uyarısında bulunarak, 'yolcuların tatmin edici olmayan bir deneyim beklemesi gerektiğini' vurgulamıştı.

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koronavirüs, havalimanı, avrupa, yoğunluk, çalışan, kriz, uçuş, uçuş izni, uçuş yasağı, uçuş görevlisi, turizm