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Aynı görüntü bu kez İzmit'ten geldi: Genç kadın sokak ortasında çırılçıplak dolaştı
Aynı görüntü bu kez İzmit'ten geldi: Genç kadın sokak ortasında çırılçıplak dolaştı
İzmit'te, bir kadın çıplak sokakta beklerken o anları cep telefonuyla görüntülendi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T13:38+0300
2022-06-23T13:38+0300
türkiye
izmit
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Olay, İzmit Hacı Hızır Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerinde çıplak şekilde bekleyen bir kadın olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Kadının beklediği anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.Bazı vatandaşlar çıplak kadının yanından geçip giderken, kadın bir süre sokağın ortasında hareketsiz bekledi. Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen kadın daha sonra sokaktan uzaklaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220613/mardinde-bir-adam-ciplak-gezerken-yakalandi-1057328111.html
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izmit, çıplak

Aynı görüntü bu kez İzmit'ten geldi: Genç kadın sokak ortasında çırılçıplak dolaştı

13:38 23.06.2022
© DHAAynı görüntü bu kez İzmit'ten geldi: Genç kadın sokak ortasında çırılçıplak dolaştı
Aynı görüntü bu kez İzmit'ten geldi: Genç kadın sokak ortasında çırılçıplak dolaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© DHA
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İzmit'te, bir kadın çıplak sokakta beklerken o anları cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, İzmit Hacı Hızır Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerinde çıplak şekilde bekleyen bir kadın olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Kadının beklediği anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Bazı vatandaşlar çıplak kadının yanından geçip giderken, kadın bir süre sokağın ortasında hareketsiz bekledi. Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen kadın daha sonra sokaktan uzaklaştı.
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