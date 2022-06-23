https://tr.sputniknews.com/20220623/ayni-goruntu-bu-kez-izmitten-geldi-genc-kadin-sokak-ortasinda-cirilciplak-dolasti-1057818296.html
Aynı görüntü bu kez İzmit'ten geldi: Genç kadın sokak ortasında çırılçıplak dolaştı
Aynı görüntü bu kez İzmit'ten geldi: Genç kadın sokak ortasında çırılçıplak dolaştı
İzmit'te, bir kadın çıplak sokakta beklerken o anları cep telefonuyla görüntülendi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T13:38+0300
2022-06-23T13:38+0300
2022-06-23T13:38+0300
türkiye
izmit
çıplak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1057817570_0:0:837:470_1920x0_80_0_0_de71660979b3cabde729669cbd323fce.jpg
Olay, İzmit Hacı Hızır Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerinde çıplak şekilde bekleyen bir kadın olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Kadının beklediği anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.Bazı vatandaşlar çıplak kadının yanından geçip giderken, kadın bir süre sokağın ortasında hareketsiz bekledi. Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen kadın daha sonra sokaktan uzaklaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220613/mardinde-bir-adam-ciplak-gezerken-yakalandi-1057328111.html
https://tr.sputniknews.com/20220607/denizlide-markete-ustsuz-gelerek-alisveris-yapti-sorusturma-baslatildi-1057077092.html
türkiye
izmit
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1057817570_69:0:696:470_1920x0_80_0_0_1b687cd76e15ec45821cf6c2850b3b1d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmit, çıplak
Aynı görüntü bu kez İzmit'ten geldi: Genç kadın sokak ortasında çırılçıplak dolaştı
Abone ol
İzmit'te, bir kadın çıplak sokakta beklerken o anları cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, İzmit Hacı Hızır Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerinde çıplak şekilde bekleyen bir kadın olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Kadının beklediği anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Bazı vatandaşlar çıplak kadının yanından geçip giderken, kadın bir süre sokağın ortasında hareketsiz bekledi. Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen kadın daha sonra sokaktan uzaklaştı.