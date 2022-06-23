https://tr.sputniknews.com/20220623/ayni-goruntu-bu-kez-izmitten-geldi-genc-kadin-sokak-ortasinda-cirilciplak-dolasti-1057818296.html

Aynı görüntü bu kez İzmit'ten geldi: Genç kadın sokak ortasında çırılçıplak dolaştı

Aynı görüntü bu kez İzmit'ten geldi: Genç kadın sokak ortasında çırılçıplak dolaştı

İzmit'te, bir kadın çıplak sokakta beklerken o anları cep telefonuyla görüntülendi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T13:38+0300

2022-06-23T13:38+0300

2022-06-23T13:38+0300

türkiye

izmit

çıplak

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Olay, İzmit Hacı Hızır Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerinde çıplak şekilde bekleyen bir kadın olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Kadının beklediği anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.Bazı vatandaşlar çıplak kadının yanından geçip giderken, kadın bir süre sokağın ortasında hareketsiz bekledi. Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen kadın daha sonra sokaktan uzaklaştı.

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izmit

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izmit, çıplak