https://tr.sputniknews.com/20220623/azerbaycan-orman-yanginlarinin-sondurulmesine-destek-icin-turkiyeye-amfibi-ucak-gonderdi-1057845304.html

Azerbaycan orman yangınlarının söndürülmesine destek için Türkiye'ye amfibi uçak gönderdi

Azerbaycan orman yangınlarının söndürülmesine destek için Türkiye'ye amfibi uçak gönderdi

Azerbaycan, orman yangınlarının söndürülmesine katkı sağlamak için 10 mürettebatlı amfibi uçağını Türkiye'ye gönderdi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T21:02+0300

2022-06-23T21:02+0300

2022-06-23T21:09+0300

türkiye

eşref gasimov

azerbaycan

orman yangını

dalaman

amfibi

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Acil Durumlar Bakanlığına ait "BE-200CS" amfibi uçağı, 10 kişilik mürettebatıyla Dalaman Havalimanı'na hareket etti.Acil Durumlar Bakanlığı Havacılık Müfrezesi Başkanı Tümgeneral Eşref Gasimov, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, uçağın bugünden itibaren Türkiye'deki yangınların söndürülmesinde görev alacağını söyledi.Gasimov, “Bildiğiniz gibi geçen yıl, kardeş Türkiye'deki yangınların söndürülmesinde görev aldık. Amfibiler etkili bir yangın söndürme uçağıdır. Su üzerinde durmadan 18-20 saniyede yaklaşık 12 ton su basma kapasitesine sahiptir" ifadesini kullandı.

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türkiye

azerbaycan

dalaman

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eşref gasimov, azerbaycan, orman yangını, dalaman, amfibi