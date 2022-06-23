https://tr.sputniknews.com/20220623/azerbaycan-orman-yanginlarinin-sondurulmesine-destek-icin-turkiyeye-amfibi-ucak-gonderdi-1057845304.html
Azerbaycan orman yangınlarının söndürülmesine destek için Türkiye'ye amfibi uçak gönderdi
Azerbaycan orman yangınlarının söndürülmesine destek için Türkiye'ye amfibi uçak gönderdi
Azerbaycan, orman yangınlarının söndürülmesine katkı sağlamak için 10 mürettebatlı amfibi uçağını Türkiye'ye gönderdi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T21:02+0300
2022-06-23T21:02+0300
2022-06-23T21:09+0300
türkiye
eşref gasimov
azerbaycan
orman yangını
dalaman
amfibi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Acil Durumlar Bakanlığına ait "BE-200CS" amfibi uçağı, 10 kişilik mürettebatıyla Dalaman Havalimanı'na hareket etti.Acil Durumlar Bakanlığı Havacılık Müfrezesi Başkanı Tümgeneral Eşref Gasimov, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, uçağın bugünden itibaren Türkiye'deki yangınların söndürülmesinde görev alacağını söyledi.Gasimov, “Bildiğiniz gibi geçen yıl, kardeş Türkiye'deki yangınların söndürülmesinde görev aldık. Amfibiler etkili bir yangın söndürme uçağıdır. Su üzerinde durmadan 18-20 saniyede yaklaşık 12 ton su basma kapasitesine sahiptir" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220623/ogm-uyardi-yangin-gonullusu-egitimi-almayanlar-yangin-alanlarina-girmemeli-1057843338.html
türkiye
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dalaman
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eşref gasimov, azerbaycan, orman yangını, dalaman, amfibi
Azerbaycan orman yangınlarının söndürülmesine destek için Türkiye'ye amfibi uçak gönderdi
21:02 23.06.2022 (güncellendi: 21:09 23.06.2022) Abone ol
Azerbaycan, orman yangınlarının söndürülmesine katkı sağlamak için 10 mürettebatlı amfibi uçağını Türkiye'ye gönderdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Acil Durumlar Bakanlığına ait "BE-200CS" amfibi uçağı, 10 kişilik mürettebatıyla Dalaman Havalimanı'na hareket etti.
Acil Durumlar Bakanlığı Havacılık Müfrezesi Başkanı Tümgeneral Eşref Gasimov
, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'
nda yaptığı açıklamada, uçağın bugünden itibaren Türkiye
'deki yangınların
söndürülmesinde görev alacağını söyledi.
Gasimov, “Bildiğiniz gibi geçen yıl, kardeş Türkiye'deki yangınların söndürülmesinde görev aldık. Amfibiler etkili bir yangın söndürme uçağıdır. Su üzerinde durmadan 18-20 saniyede yaklaşık 12 ton su basma kapasitesine sahiptir" ifadesini kullandı.