https://tr.sputniknews.com/20220623/bakan-cavusoglu-israil-ile-diplomatik-temsil-duzeyimizi-buyukelci-seviyesine-cikaracagiz-1057831378.html
Bakan Çavuşoğlu: İsrail ile diplomatik temsil düzeyimizi büyükelçi seviyesine çıkaracağız
Bakan Çavuşoğlu: İsrail ile diplomatik temsil düzeyimizi büyükelçi seviyesine çıkaracağız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile düzenlediği basın toplantısında İsrail ile ilişkileri büyükelçi seviyesine... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T16:31+0300
2022-06-23T16:31+0300
2022-06-23T17:04+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
israil
türkiye
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İsraillilere yönelik terör tehdidine de değinen Mevlüt Çavuşoğlu "Bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına, ülkemiz içinde bu tür hesaplaşmalara, terör saldırılarına hiçbir şekilde izin vermeyiz" dedi.Bununla birlikte Bakan Çavuşoğlu, Filistin meselesi konusunda Türkiye'nin ikili devlet çözümü önerisinin geçerli olduğunu vurguladı.Bakan Çavuşoğlu'ndan sonra söz alan Bakan Lapid ise, "Türk istihbaratı İran'ın komplosunu ortaya çıkardı. Güzel İstanbul'a memleketinizin güzel kumsallarına hayranım. Umarım önümüzdeki günlerde İsrailliler buralara geri dönecektir. Türkiye vatandaşları da Kudüs'ü yakında İstanbul'dan direk uçuşla ziyaret edebilecekler" diye konuştu.
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mevlüt çavuşoğlu, israil, türkiye
Bakan Çavuşoğlu: İsrail ile diplomatik temsil düzeyimizi büyükelçi seviyesine çıkaracağız
16:31 23.06.2022 (güncellendi: 17:04 23.06.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile düzenlediği basın toplantısında İsrail ile ilişkileri büyükelçi seviyesine çıkaracaklarını duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, "İsrail ile diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık" ifadelerini kullandı.
İsraillilere yönelik terör tehdidine de değinen Mevlüt Çavuşoğlu "Bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına, ülkemiz içinde bu tür hesaplaşmalara, terör saldırılarına hiçbir şekilde izin vermeyiz" dedi.
Bununla birlikte Bakan Çavuşoğlu, Filistin meselesi konusunda Türkiye'nin ikili devlet çözümü önerisinin geçerli olduğunu vurguladı.
Bakan Çavuşoğlu'ndan sonra söz alan Bakan Lapid ise, "Türk istihbaratı İran'ın komplosunu ortaya çıkardı. Güzel İstanbul'a memleketinizin güzel kumsallarına hayranım. Umarım önümüzdeki günlerde İsrailliler buralara geri dönecektir. Türkiye vatandaşları da Kudüs'ü yakında İstanbul'dan direk uçuşla ziyaret edebilecekler" diye konuştu.