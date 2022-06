https://tr.sputniknews.com/20220623/bakan-karaismailoglu-5gye-azami-olcude-yerli-ve-milli-sebeke-urunlerini-kullanarak-gececegiz-1057826834.html

Bakan Karaismailoğlu: 5G'ye azami ölçüde yerli ve milli şebeke ürünlerini kullanarak geçeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G ve ötesi teknolojilere yönelik kritik bileşenlerin millileştirilmesinin temel öncelikleri olduğunu... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23

2022-06-23T15:26+0300

2022-06-23T15:28+0300

adil karaismailoğlu

türkiye

5g

yerli

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) 5G Faz 2 Bilgilendirme Toplantısı, OSTİM Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak ulaşım ve haberleşme altyapısında çağ atlatacak önemli adımları atmaya da devam ettiklerini söyledi.Yaptıkları her işte, attıkları her adımda yolun bilgiye ve bilişime çıktığına vurgu yapan Karaismailoğlu, “Bilginin üretilmesi, paylaşılması ve bilgiye erişim, baş döndürücü hızlara ulaşırken, oyunun kuralları da değişiyor. Eğer bilgiyi üretmiyorsanız, ürettiğiniz bilgiyi bir ürüne dönüştürmüyor ve bu ürünü dünyaya pazarlayamıyorsanız ne gelişmeniz ne de kalkınmanız mümkün” diye konuştu.Karaismailoğlu, bilgi teknolojileri sektörünün geleceğini 3 başlık altında ele aldıklarına dikkati çekerek, "Yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka. Bilişim sektörünü bu üç fazda başarıya ulaştırabilirsek Türkiye, hem cari açığını kapatmada hem de ihracatta büyük bir mesafe katedecek” değerlendirmesinde bulundu.Elektronik haberleşme sektöründe ‘yerli ve milli üretim ekosistemi’ geliştirmek için 2017’de HTK'yi kurduklarını, kümenin o günden bugüne yerli üretim ekosistemi için önemli bir pozisyona ulaştığını aktaran Karaismailoğlu, bilişimle ilgili her türlü yatırımı, stratejik olarak planladıklarını kaydetti.Bakan Karaismailoğlu, HTK üyesi firmalarla ‘Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’ni geliştirdiklerini anımsatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı yerli ve milli üretim çalışmalarının en önemli ayaklarından biri ülkemizin en önemli teknoloji firmalarının görev aldığı projemizin ilk fazı Mart 2021’de tamamlandı. Proje ile 5G baz istasyonları, 5G çekirdek şebeke, 5G şebeke yönetim ve operasyonel yazılımları ile 5G sanallaştırma platformu gibi 5G teknolojisine özel, kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştirildi” ifadelerini kullandı.‘Bir Türk firmasının küresel ölçekte rekabet etmesini amaçlıyoruz’Karaismailoğlu, yerli ve milli ürünler kullanılarak oluşturulan uçtan uca 5G şebekesi üzerinden bazı testlerin yapıldığının bilgisini verdi. Projede önemli görevleri yürüten 10 firmayla Global Telekom ve Entegre Teknolojiler AŞ'yi kurduklarını anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:Söz konusu projenin sonraki fazlarının desteklemesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini bildiren Karaismailoğlu, “Ülkemizde 5G’ye azami ölçüde yerli ve milli şebeke ürünlerini kullanarak geçeceğiz” dedi.Karaismailoğlu, ülkede yerli ve milli üretim kapsamında yürütülen çalışmaların öncelikli hedeflerinden birinin de bu ürünlerle dış pazarlara açılmak olduğunu vurguladı.‘En uygun çözümleri geliştirmeye devam edeceğizBakan Karaismailoğlu, 5G ve ötesi teknolojilere yönelik kritik bileşenlerin millileştirilmesinin temel öncelikleri olduğunu belirterek, “5G’ye giden yolda yerli ve milli üretim ekosistemini desteklemeye ve korumaya yönelik önemli adımları attık. Bundan sonra da sektör paydaşlarımızın görüşlerini de alarak en uygun çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

