https://tr.sputniknews.com/20220623/bakan-kirisci-yangininin-buyumesinin-sebebi-hava-sicakligi-ile-kozalak-firlatmasi-1057794552.html

Bakan Kirişçi: Yangınının büyümesinin sebebi hava sıcaklığı ile kozalak fırlatması

Bakan Kirişçi: Yangınının büyümesinin sebebi hava sıcaklığı ile kozalak fırlatması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Marmaris’teki orman yangınının büyümesinin sebebinin hava sıcaklığı ile kozalak fırlatması olduğunu belirterek, "20... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T00:13+0300

2022-06-23T00:13+0300

2022-06-23T00:13+0300

türkiye

vahit kirişci

orman yangını

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Marmaris’te akşam saatlerinde alevlerin evleri tehdit etmesi nedeniyle tedbir amaçlı ikametlerini boşaltan vatandaşları ziyaret etti. Bakan Kirişçi yaşlı bir kadın ile de uzun uzun sohbet edip uçak ve helikopter sayısı hakkında yaşlı kadına bilgi verdi.Gündüz saat 11.00’a kadar her şeyin normal olduğunu ve soğutma çalışmasına geçme aşamasında iken sıcaklığın arttığına dikkat çeken Bakan Kirişçi, şu ifadeleri kullandı:'Bu millet için, sizler için bu uçaklar helikopterler alınıyor, kiralanıyor''Sizler için yolları, köprüleri, barajları, hastaneleri yapan bir iktidarın bu uçakları da almaması diye bir şey asla düşünülemez'"Hava ısınınca da kozalak atma deniliyor, onu attığında da hangi mesafeye giderse, zaten çam tutuşuyor. Bunlar hiçbirimizin istemediği şeyler. Yukarısı o kadar da sarp bir yer ki, uçağın kullanacağı yer düz ama helikopterin kullanacağı yer çukurlar, yükseltili yerler" diye devam eden Bakan, şunları ekledi:

türkiye

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vahit kirişci, orman yangını