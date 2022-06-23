https://tr.sputniknews.com/20220623/bakan-nebati-kur-baskilarinin-dusecegini-ongoruyoruz-1057809510.html

Bakan Nebati: Kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz

Bakan Nebati: Kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz" dedi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T11:39+0300

2022-06-23T11:39+0300

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nureddin nebati

ekonomi

enflasyon

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile Cumhuriyetimizin 100. yılındaki hedefimiz yeni rekorlar kırarak 300 milyar dolarları aşan ihracata ulaşmaktır" açıklamasını yaptı.Bakan Nebati "Ülkemizde üretim, ihracat ve yatırımlar, küresel ve bölgesel tüm olumsuz gelişmelere rağmen artışını güçlü bir şekilde sürdürürken istihdam piyasasındaki olumlu görünüm de devam etmektedir. Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.Nebati ayrıca, “Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz." ifadelerini kullandı.

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nureddin nebati, enflasyon