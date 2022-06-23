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https://tr.sputniknews.com/20220623/bakan-nebati-kur-baskilarinin-dusecegini-ongoruyoruz-1057809510.html
Bakan Nebati: Kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz
Bakan Nebati: Kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz" dedi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T11:39+0300
2022-06-23T11:54+0300
nureddin nebati
ekonomi
enflasyon
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile Cumhuriyetimizin 100. yılındaki hedefimiz yeni rekorlar kırarak 300 milyar dolarları aşan ihracata ulaşmaktır" açıklamasını yaptı.Bakan Nebati "Ülkemizde üretim, ihracat ve yatırımlar, küresel ve bölgesel tüm olumsuz gelişmelere rağmen artışını güçlü bir şekilde sürdürürken istihdam piyasasındaki olumlu görünüm de devam etmektedir. Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.Nebati ayrıca, “Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz." ifadelerini kullandı.
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nureddin nebati, enflasyon

Bakan Nebati: Kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz

11:39 23.06.2022 (güncellendi: 11:54 23.06.2022)
© Twitter Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© Twitter
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile Cumhuriyetimizin 100. yılındaki hedefimiz yeni rekorlar kırarak 300 milyar dolarları aşan ihracata ulaşmaktır" açıklamasını yaptı.
Bakan Nebati "Ülkemizde üretim, ihracat ve yatırımlar, küresel ve bölgesel tüm olumsuz gelişmelere rağmen artışını güçlü bir şekilde sürdürürken istihdam piyasasındaki olumlu görünüm de devam etmektedir. Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
Nebati ayrıca, “Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz." ifadelerini kullandı.
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