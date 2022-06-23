https://tr.sputniknews.com/20220623/bakan-nebati-memur-ayliklarinda-yaklasik-yuzde-40-artis-ongormekteyiz-1057844134.html

Bakan Nebati: Memur aylıklarında yaklaşık yüzde 40 artış öngörmekteyiz

Bakan Nebati: Memur aylıklarında yaklaşık yüzde 40 artış öngörmekteyiz

Bakan Nebati, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerinde sorulara cevap verdi. Bakan Nebati memur maaşlarıyla ilgili, "Temmuz ayında yapılacak artış... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T20:35+0300

2022-06-23T20:35+0300

2022-06-23T20:50+0300

ekonomi

nureddin nebati

memur

emekli

maaş

işçi

enflasyon

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" dedi.Bakan Nebati, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerine katıldı ve sorulara cevap verdi.Nebati, temmuz ayına ilişkin memur zamlarına yönelik olarak, şu ifadeleri kullandı:

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nureddin nebati, memur, emekli, maaş, işçi, enflasyon