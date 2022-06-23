BDDK'dan konut kredilerine ilişkin yeni karar
18:26 23.06.2022 (güncellendi: 18:41 23.06.2022)
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerine ilişkin yeni karar aldı. Karara göre, 1. ve 2. el konutlar için konut kredilerinde kredi değer oranı farklılaştı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerine ilişkin yeni karar aldı.
Karara göre, 1. ve 2. el konutlar için konut kredilerinde kredi değer oranı farklılaştı.
Degeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı olmayacak. 2 ile 5 milyon TL arası konutlarda, yüzde 70, 2 milyon TL'nin altındaki konutlar için ise yüzde 90'a kadar kredi kullanılacak.
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konut
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Alınan karar ile birinci el ve ikinci el konutlar için de konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı değiştirdi.
Enerji sınıfı 1 A olan birinci el konutlar için kredi değer oranı;
- Konut değeri 2 milyon TL’nin altında olan konutlar için yüzde 90,
- Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70,
- Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 3,5 milyon TL,
- Konut değeri 10 milyon TLüzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmamaktadır.
- Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70,
- Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 3,5 milyon TL,
- Konut değeri 10 milyon TLüzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmamaktadır.
Enerji sınıfı A olan ikinci el konutlar için kredi değer oranı;
- Konut değeri 500 bin TL’nin altında olan konutlar için yüzde 90,
- Konut değeri 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70,
- Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 50,
- Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 2,5 milyon TL,
- Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı
bulunmamaktadır.
- Konut değeri 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70,
- Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 50,
- Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 2,5 milyon TL,
- Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı
bulunmamaktadır.