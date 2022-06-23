https://tr.sputniknews.com/20220623/besiktas-gedson-fernandes-transferini-goruntulu-mesajla-duyurdu-1057847363.html
Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini görüntülü mesajla duyurdu
Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini görüntülü mesajla duyurdu
Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in transferini görüntülü mesajla duyurdu. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T21:59+0300
2022-06-23T21:59+0300
2022-06-23T22:03+0300
spor
beşiktaş
gedson fernandes
transfer
video
mesaj
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Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 23 yaşındaki futbolcu için 'Zarif, sağlam, estetik' ifadeleri kullanılarak "Beşiktaş'a hoş geldin" denildi.Paylaşımda, siyah-beyaz formayla kamera karşısına geçen Fernandes'in resim yaptığı ve keman çaldığı detayların da yer aldığı 41 saniyelik video yer aldı.Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Portekizli futbolcu, geçen sezon Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.Siyah-beyazlı kulüp, şubat ayında yaptığı açıklamada, Fernandes ile 4+1 yıllığına anlaştıklarını ve oyuncu için Benfica'ya 6 milyon avro ödeneceğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220623/resmen-aciklandi-okan-buruk-galatasarayda-1057796052.html
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Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini görüntülü mesajla duyurdu
21:59 23.06.2022 (güncellendi: 22:03 23.06.2022) Abone ol
Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in transferini görüntülü mesajla duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 23 yaşındaki futbolcu için 'Zarif, sağlam, estetik' ifadeleri kullanılarak "Beşiktaş'a hoş geldin" denildi.
Paylaşımda, siyah-beyaz formayla kamera karşısına geçen Fernandes'in resim yaptığı ve keman çaldığı detayların da yer aldığı 41 saniyelik video yer aldı.
Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Portekizli futbolcu, geçen sezon Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.
Siyah-beyazlı kulüp, şubat ayında yaptığı açıklamada, Fernandes ile 4+1 yıllığına anlaştıklarını ve oyuncu için Benfica'ya 6 milyon avro ödeneceğini duyurmuştu.