Biden'ın Nisan ayında yaptığı gaf viral oldu: 'Aozafutimfutfut’
00:48 23.06.2022 (güncellendi: 01:34 23.06.2022)
© Sputnik / СтрингерABD Başkanı Joe Biden
© Sputnik / Стрингер
Göreve geldikten sonra birçok gafa imza atan ve sürekli unutkanlığı ile gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden'ın nisan ayında yaptığı açıklama tekrar viral oldu. Biden'ın, konuşmasında ‘Amerika devletini’ tanımlamaya çalışırken, dilinin dönmediği görülüyor.
Unutkanlığı, gafları ve isim karışıklığı yaşamasıyla bilinen ABD Başkanı Joe Biden, Nisan ayında yaptığı konuşmayla tekrar gündemde.
Tekrar sosyal medyada yayılan videoda, Biden ‘Amerika devletini’ tanımlamaya çalışırken, olanlar oluyor.
Biden, “Amerika tek kelime ile tanımlanabilecek bir devlettir” derken, bir türlü söz konusu kelimeyi söyleyemiyor.
Bunu üzerine sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından alayı konusu olan videoya farklı yorum da yapıldı.
@NiCoLeEliSei1 adlı kullanıcı, gülen emojiyle yaptığı paylaşımda, “Joe Biden: “Amerika tek kelime ile tanımlanabilecek bir devlettir:aozafutimfutfut.”
#USA Joe Biden:”America is a nation that can be defined in a single word:aozafutimfutfut.” 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/9NNHSj0L25— NiCoLeEliSei (@NiCoLeEliSei1) June 21, 2022
@KimDotcom ise, Biden’ın "Asufutimaehaehfutbw" söylediğini iddia ederek, ABD Başkanı’nı ti ’ye aldı.
America is a nation that can be defined in a single word:— Kim Dotcom (@KimDotcom) June 22, 2022
Asufutimaehaehfutbw
🤣🤣😂🤣😂🤣😭😂🤣😭😭😭pic.twitter.com/laTgT3cnY0
Scientism ise konuya ilişkin şu yorumu yaptı: “Bu bir şaka değil, ABD tarihinin en önemli duyurusu.”
This isn't a joke, this is the most important announcement in US history. https://t.co/NyLe6YkWU4— scientism (@mr_scientism) April 9, 2022