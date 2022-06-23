https://tr.sputniknews.com/20220623/bidendan-yeni-gaf-amerika-tek-kelime-ile-tanimlanabilecek-bir-devlettir-aozafutimfutfut-1057795758.html

Biden'ın Nisan ayında yaptığı gaf viral oldu: 'Aozafutimfutfut’

Biden'ın Nisan ayında yaptığı gaf viral oldu: 'Aozafutimfutfut’

Göreve geldikten sonra birçok gafa imza atan ve sürekli unutkanlığı ile gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden'ın nisan ayında yaptığı açıklama tekrar viral oldu... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T00:48+0300

2022-06-23T00:48+0300

2022-06-23T01:34+0300

dünya

abd

amerika

joe biden

gaf

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Unutkanlığı, gafları ve isim karışıklığı yaşamasıyla bilinen ABD Başkanı Joe Biden, Nisan ayında yaptığı konuşmayla tekrar gündemde.Tekrar sosyal medyada yayılan videoda, Biden ‘Amerika devletini’ tanımlamaya çalışırken, olanlar oluyor.Biden, “Amerika tek kelime ile tanımlanabilecek bir ​devlettir” derken, bir türlü söz konusu kelimeyi söyleyemiyor.Bunu üzerine sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından alayı konusu olan videoya farklı yorum da yapıldı.@NiCoLeEliSei1 adlı kullanıcı, gülen emojiyle yaptığı paylaşımda, “Joe Biden: “Amerika tek kelime ile tanımlanabilecek bir ​devlettir:aozafutimfutfut.”@KimDotcom ise, Biden’ın "Asufutimaehaehfutbw" söylediğini iddia ederek, ABD Başkanı’nı ti ’ye aldı.Scientism ise konuya ilişkin şu yorumu yaptı: “Bu bir şaka değil, ABD tarihinin en önemli duyurusu.”​​

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