https://tr.sputniknews.com/20220623/birlikte-yasadigi-kadini-ve-kizini-olduren-erkek-intihar-etti-1057798456.html
Birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren erkek intihar etti
Birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren erkek intihar etti
Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve 3 yaşındaki kızını silahla öldüren erkek, aynı silahla yaşamına son verdi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T01:59+0300
2022-06-23T01:59+0300
2022-06-23T01:59+0300
türkiye
zonguldak
kadın cinayeti
kız
kız çocuğu
erkek
şiddet
kadına şiddet
bebek
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren erkek intihar etti.Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi'nde iki katlı müstakil evden silah sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelen ekipler, birlikte yaşadığı Yasemin Öztürk (35) ile kızı Nazlı Erva Öztürk'ü (3) silahla öldüren Seyfullah Uslu'nun (41) intihar ettiğini belirledi.Cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220622/yargitay-evli-oldugu-kadini-olduren-erkege-verilen-24-yil-hapis-cezasini-bozdu-1057793642.html
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zonguldak, kadın cinayeti, kız, kız çocuğu, erkek, şiddet, kadına şiddet, bebek
Birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren erkek intihar etti
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Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve 3 yaşındaki kızını silahla öldüren erkek, aynı silahla yaşamına son verdi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren erkek intihar etti.
Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi'nde iki katlı müstakil evden silah sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, birlikte yaşadığı Yasemin Öztürk (35) ile kızı Nazlı Erva Öztürk'ü (3) silahla öldüren Seyfullah Uslu'nun (41) intihar ettiğini belirledi.
Cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.