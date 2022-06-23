https://tr.sputniknews.com/20220623/birlikte-yasadigi-kadini-ve-kizini-olduren-erkek-intihar-etti-1057798456.html

Birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren erkek intihar etti

Birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren erkek intihar etti

Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve 3 yaşındaki kızını silahla öldüren erkek, aynı silahla yaşamına son verdi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T01:59+0300

2022-06-23T01:59+0300

2022-06-23T01:59+0300

türkiye

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren erkek intihar etti.Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi'nde iki katlı müstakil evden silah sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelen ekipler, birlikte yaşadığı Yasemin Öztürk (35) ile kızı Nazlı Erva Öztürk'ü (3) silahla öldüren Seyfullah Uslu'nun (41) intihar ettiğini belirledi.Cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220622/yargitay-evli-oldugu-kadini-olduren-erkege-verilen-24-yil-hapis-cezasini-bozdu-1057793642.html

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