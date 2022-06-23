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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220623/bloomberg-katar-lng-icin-abyle-uzun-vadeli-kontrat-imzalanmasini-talep-edecek-1057843944.html
Bloomberg: Katar, LNG için AB’yle uzun vadeli kontrat imzalanmasını talep edecek
Bloomberg: Katar, LNG için AB’yle uzun vadeli kontrat imzalanmasını talep edecek
Bloomberg, Katar’ın, sıvılaştırılmış doğalgazını (LNG) almak isteyen Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 20 yıl vadeli kontratların imzalanmasını talep edeceğini... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T20:29+0300
2022-06-23T20:29+0300
ukrayna krizi
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Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Avrupa ülkelerinin Katar’ın uzun vadeli kontrat teklifini “aşırı sıkı” bulduğunu, sevkiyatın süresiyle ilgili görüşmelerin mart ayında çıkmaza girdiğini söyledi.Almanya liderliğindeki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, emisyonları azaltma politikasını ilan etmeleri durumunda LNG’yi ithal etmeye devam etmek zorunda kalacakları endişesiyle Katar’ın baskısına direndiği ifade edildi. Katar’ın taleplerini gözden geçirmemesi durumunda, Avrupa’nın Rus gazını ikame etme fırsatını riske gireceği kaydedildi.
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katar, lng, ab, rus

Bloomberg: Katar, LNG için AB’yle uzun vadeli kontrat imzalanmasını talep edecek

20:29 23.06.2022
© AP Photo / Murad SezerLNG
LNG - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Murad Sezer
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Bloomberg, Katar’ın, sıvılaştırılmış doğalgazını (LNG) almak isteyen Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 20 yıl vadeli kontratların imzalanmasını talep edeceğini belirtti.
Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Avrupa ülkelerinin Katar’ın uzun vadeli kontrat teklifini “aşırı sıkı” bulduğunu, sevkiyatın süresiyle ilgili görüşmelerin mart ayında çıkmaza girdiğini söyledi.
Almanya liderliğindeki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, emisyonları azaltma politikasını ilan etmeleri durumunda LNG’yi ithal etmeye devam etmek zorunda kalacakları endişesiyle Katar’ın baskısına direndiği ifade edildi.
Katar’ın taleplerini gözden geçirmemesi durumunda, Avrupa’nın Rus gazını ikame etme fırsatını riske gireceği kaydedildi.
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