https://tr.sputniknews.com/20220623/bloomberg-katar-lng-icin-abyle-uzun-vadeli-kontrat-imzalanmasini-talep-edecek-1057843944.html
Bloomberg: Katar, LNG için AB’yle uzun vadeli kontrat imzalanmasını talep edecek
Bloomberg: Katar, LNG için AB’yle uzun vadeli kontrat imzalanmasını talep edecek
Bloomberg, Katar’ın, sıvılaştırılmış doğalgazını (LNG) almak isteyen Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 20 yıl vadeli kontratların imzalanmasını talep edeceğini... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T20:29+0300
2022-06-23T20:29+0300
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Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Avrupa ülkelerinin Katar’ın uzun vadeli kontrat teklifini “aşırı sıkı” bulduğunu, sevkiyatın süresiyle ilgili görüşmelerin mart ayında çıkmaza girdiğini söyledi.Almanya liderliğindeki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, emisyonları azaltma politikasını ilan etmeleri durumunda LNG’yi ithal etmeye devam etmek zorunda kalacakları endişesiyle Katar’ın baskısına direndiği ifade edildi. Katar’ın taleplerini gözden geçirmemesi durumunda, Avrupa’nın Rus gazını ikame etme fırsatını riske gireceği kaydedildi.
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katar, lng, ab, rus
Bloomberg: Katar, LNG için AB’yle uzun vadeli kontrat imzalanmasını talep edecek
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Bloomberg, Katar’ın, sıvılaştırılmış doğalgazını (LNG) almak isteyen Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 20 yıl vadeli kontratların imzalanmasını talep edeceğini belirtti.
Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Avrupa ülkelerinin Katar’ın uzun vadeli kontrat teklifini “aşırı sıkı” bulduğunu, sevkiyatın süresiyle ilgili görüşmelerin mart ayında çıkmaza girdiğini söyledi.
Almanya liderliğindeki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, emisyonları azaltma politikasını ilan etmeleri durumunda LNG’yi ithal etmeye devam etmek zorunda kalacakları endişesiyle Katar’ın baskısına direndiği ifade edildi.
Katar’ın taleplerini gözden geçirmemesi durumunda, Avrupa’nın Rus gazını ikame etme fırsatını riske gireceği kaydedildi.