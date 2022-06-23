https://tr.sputniknews.com/20220623/bmw-cinde-22-milyar-dolar-yatirimla-yeni-fabrika-kurdu-1057843119.html
BMW, Çin'de 2.2 milyar dolar yatırımla yeni fabrika kurdu
BMW, Çin'de 2.2 milyar dolar yatırımla yeni fabrika kurdu
Alman otomobil üreticisi BMW, Çin Liaoning eyaletinin merkezi Şınyang şehrinde 2,2 milyar yatırımla kurduğu yeni fabrikasının açılışını yaptı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T20:11+0300
2022-06-23T20:11+0300
2022-06-23T20:11+0300
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Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, BMW ile Çinli otomobil üreticisi Brilliance China ortaklığında kurulan "Lydia Fabrikası", Alman otomotiv devinin Çin'deki üretimini yılda 830 bin araca çıkaracak.2,2 milyar dolar yatırımla kurulan üretim tesisi, BMW'nin Çin'de tek seferde yaptığı en büyük yatırım olma özelliği taşıyor.Şınyang'ın Tieşi ilçesinde 2,9 milyon metrekarelik alana kurulan tesiste, kaporta atölyesi, boya atölyesi, montaj hatları ve büyük data merkezi bulunuyor.Artırılmış gerçeklik ve gerçek zamanlı video transferine olanak sağlayan saniyede bir gigabaytlık 5G ağıyla donatılan tesisin tasarımı ve inşaatında sanal gerçeklik simülasyonlarından yararlanıldığı bildirildi.Şınyang, BMW'nin dünyadaki en büyük üretim üssü konumunda bulunuyor. Grup, Çin genelinde 28 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.
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BMW, Çin'de 2.2 milyar dolar yatırımla yeni fabrika kurdu
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Alman otomobil üreticisi BMW, Çin Liaoning eyaletinin merkezi Şınyang şehrinde 2,2 milyar yatırımla kurduğu yeni fabrikasının açılışını yaptı.
Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, BMW ile Çinli otomobil üreticisi Brilliance China ortaklığında kurulan "Lydia Fabrikası", Alman otomotiv devinin Çin'deki üretimini yılda 830 bin araca çıkaracak.
2,2 milyar dolar yatırımla kurulan üretim tesisi, BMW'nin Çin'de tek seferde yaptığı en büyük yatırım olma özelliği taşıyor.
Şınyang'ın Tieşi ilçesinde 2,9 milyon metrekarelik alana kurulan tesiste, kaporta atölyesi, boya atölyesi, montaj hatları ve büyük data merkezi bulunuyor.
Artırılmış gerçeklik ve gerçek zamanlı video transferine olanak sağlayan saniyede bir gigabaytlık 5G ağıyla donatılan tesisin tasarımı ve inşaatında sanal gerçeklik simülasyonlarından yararlanıldığı bildirildi.
Şınyang, BMW'nin dünyadaki en büyük üretim üssü konumunda bulunuyor. Grup, Çin genelinde 28 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.