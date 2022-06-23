https://tr.sputniknews.com/20220623/borrell-ab-rusya-ile-kaliningrad-arasindaki-trafigi-engellemek-istemiyor-1057845434.html
Borrell: AB, Rusya ile Kaliningrad arasındaki trafiği engellemek istemiyor
Borrell: AB, Rusya ile Kaliningrad arasındaki trafiği engellemek istemiyor
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin Rusya ile Kaliningrad arasındaki trafiği engellemek... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T21:07+0300
2022-06-23T21:07+0300
2022-06-23T21:07+0300
ukrayna krizi
josep borrell
ab
kaliningrad
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Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında Borrell, AB'nin attığı adımların bölgeye yönelik bir abluka oluşturmadığını iddia etti.Borrell, “Kaliningrad'daki durum bir abluka değil. Kaliningrad ile Rusya arasındaki trafiği engellemek istemiyoruz, ancak aynı zamanda AB tarafından uygulanan yaptırımların aşılmasını önlemek için kontrole ihtiyacımız var. Bunun eşzamanlı yapılması gerekiyor ve bu mümkün” ifadelerini kullandı.Daha önce, Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Litvanya'nın Kaliningrad bölgesinde başlattığı abluka ile Avrupa Birliği'nin yükümlülüklerini de etkileyen bir dizi uluslararası yasal protokolü ihlal ettiğini belirtmişti.17 Haziran'da Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi Valisi Anton Alihanov, Litvanya Demiryolları'nın Kaliningrad Demiryolları'na AB yaptırımlarına tabi bir dizi malın transit geçişini durdurduğu konusunda bilgilendirdiğini duyurmuştu.
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Borrell: AB, Rusya ile Kaliningrad arasındaki trafiği engellemek istemiyor
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin Rusya ile Kaliningrad arasındaki trafiği engellemek istemediğini söyledi.
Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında Borrell, AB'nin attığı adımların bölgeye yönelik bir abluka oluşturmadığını iddia etti.
Borrell, “Kaliningrad'daki durum bir abluka değil. Kaliningrad ile Rusya arasındaki trafiği engellemek istemiyoruz, ancak aynı zamanda AB tarafından uygulanan yaptırımların aşılmasını önlemek için kontrole ihtiyacımız var. Bunun eşzamanlı yapılması gerekiyor ve bu mümkün” ifadelerini kullandı.
Daha önce, Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Litvanya'nın Kaliningrad bölgesinde başlattığı abluka ile Avrupa Birliği'nin yükümlülüklerini de etkileyen bir dizi uluslararası yasal protokolü ihlal ettiğini belirtmişti.
17 Haziran'da Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi Valisi Anton Alihanov, Litvanya Demiryolları'nın Kaliningrad Demiryolları'na AB yaptırımlarına tabi bir dizi malın transit geçişini durdurduğu konusunda bilgilendirdiğini duyurmuştu.