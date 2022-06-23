https://tr.sputniknews.com/20220623/bozdag-haksiz-tahrik-konusunun-tartismaya-acilmasinda-fayda-goruyorum-1057820078.html
Adalet Bakanı Bozdağ: Haksız tahrik konusu tartışmaya açılmalı
Adalet Bakanı Bozdağ: Haksız tahrik konusu tartışmaya açılmalı
Bozdağ, "Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum, canavarca hisle öldürme suçunda uygulanmalı mı uygulanmamalı mı sorusunu kamuoyunun... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T14:08+0300
2022-06-23T14:08+0300
2022-06-23T14:24+0300
türkiye
bekir bozdağ
pınar gültekin
kadın cinayeti
mahkeme
adalet bakanlığı
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından yeniden gündeme gelen haksız tahrik konusunun tartışılması gerektiğini belirtti.''Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum'' diyen Bozdağ, ''Canavarca hisle öldürme suçunda uygulanmalı mı uygulanmamalı mı sorusunu kamuoyunun dikkatine sunuyorum'' şeklinde konuştu.En son Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezası tartışma yaratmıştı. Mahkemenin sanığa uyguladığı haksız tahrik indirimi tepki toplamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220621/bassavcilik-pinar-gultekin-davasindaki-karari-istinafa-tasiyor-1057711549.html
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bekir bozdağ, pınar gültekin, kadın cinayeti, mahkeme, adalet bakanlığı
Adalet Bakanı Bozdağ: Haksız tahrik konusu tartışmaya açılmalı
14:08 23.06.2022 (güncellendi: 14:24 23.06.2022) Abone ol
Bozdağ, "Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum, canavarca hisle öldürme suçunda uygulanmalı mı uygulanmamalı mı sorusunu kamuoyunun dikkatine sunuyorum" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından yeniden gündeme gelen haksız tahrik konusunun tartışılması gerektiğini belirtti.
''Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum'' diyen Bozdağ, ''Canavarca hisle öldürme suçunda uygulanmalı mı uygulanmamalı mı sorusunu kamuoyunun dikkatine sunuyorum'' şeklinde konuştu.
En son Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezası tartışma yaratmıştı. Mahkemenin sanığa uyguladığı haksız tahrik indirimi tepki toplamıştı.