https://tr.sputniknews.com/20220623/brezilyada-bez-adam-ile-evlenen-kadin-bez-bebek-sahibi-oldu-1057829953.html
Brezilya'da 'bez adam' ile evlenen kadın, 'bez bebek' sahibi oldu
Brezilya'da 'bez adam' ile evlenen kadın, 'bez bebek' sahibi oldu
Annesinin yaptığı bez adam ile evlenen bir Brezilyalı kadın, şimdi de bir bez bebeğin annesi olduğunu açıkladı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T16:09+0300
2022-06-23T16:09+0300
2022-06-23T16:17+0300
yaşam
brezilya
düğün
oyuncak bebek
evlilik
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Brezilya'da yaşayan 37 yaşındaki Meirivone Rocha Moraes isimli bir kadın, yalnız olduğunu ve dans edecek bir partnerinin olmadığını söylediği annesi sayesinde 'hayatının aşkını' buldu. Annesinin kendisi için evde hazırladığı bez adama 'ilk görüşte aşık olan' Moraes, birkaç ay sonra hamile kaldığını söyledi:Ancak evlilik dışı bir bebek dünyaya getirmek istemediğini belirten kadın, Marcelo isimli bez adamla 250 kişinin katıldığı bir düğün töreniyle dünya evine girdi.Bir hafta süren balayını Rio de Janeiro'daki bir sahil evinde geçiren çift, bebeklerini beklemeye başladı. Moraes'e göre, eşiyle birlikte dışarı çıkarak akşam yemeği yemek keyifli olsa da, çalışmadığı için 'tembel' diye tanımladığı eşinden rahatsızlık duyduğu zamanlar da oluyor.Kadın, ilişkilerine dair şöyle konuşuyor:Hamileliği süresince 2 kilo aldığını söyleyen kadın, çocuğu Marcelinho'yu 21 Mayıs'ta dünyaya getirdiğini anlattı. Evde bir doktor ve hemşirenin yardımıyla gerçekleşen 35 dakikalık 'doğumu' 200 kişinin izlediği internette canlı yayınlayan Moraes şöyle konuştu:
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brezilya, düğün, oyuncak bebek, evlilik
Brezilya'da 'bez adam' ile evlenen kadın, 'bez bebek' sahibi oldu
16:09 23.06.2022 (güncellendi: 16:17 23.06.2022) Abone ol
Annesinin yaptığı bez adam ile evlenen bir Brezilyalı kadın, şimdi de bir bez bebeğin annesi olduğunu açıkladı.
Brezilya'da yaşayan 37 yaşındaki Meirivone Rocha Moraes isimli bir kadın, yalnız olduğunu ve dans edecek bir partnerinin olmadığını söylediği annesi sayesinde 'hayatının aşkını' buldu.
Annesinin kendisi için evde hazırladığı bez adama 'ilk görüşte aşık olan' Moraes, birkaç ay sonra hamile kaldığını söyledi:
"Bu doğru. Prezervatif kullanmadı ve Marcelo beni hamile bıraktı. Test yaptırdım ve sonuç pozitif çıktı. Buna inanamadım."
Ancak evlilik dışı bir bebek dünyaya getirmek istemediğini belirten kadın, Marcelo isimli bez adamla 250 kişinin katıldığı bir düğün töreniyle dünya evine girdi.
Bir hafta süren balayını Rio de Janeiro'daki bir sahil evinde geçiren çift, bebeklerini beklemeye başladı. Moraes'e göre, eşiyle birlikte dışarı çıkarak akşam yemeği yemek keyifli olsa da, çalışmadığı için 'tembel' diye tanımladığı eşinden rahatsızlık duyduğu zamanlar da oluyor.
Kadın, ilişkilerine dair şöyle konuşuyor:
"Annem Marcelo'yu yapıp beni onunla ilk tanıştırdığında ona aşık oldum. İlk görüşte aşktı. Çünkü forró dansı edebileceğim biri hayatımda yoktu. Bu danslara giderdim ama her zaman bir eş bulamazdım. Sonra hayatıma girdi ve her şey anlam kazandı. Düğünümüz benim için harika bir gündü, çok önemli, çok duygusal bir gün. O, hep hayatımda olmasını istediğim biri. Onunla evlilik hayatı harika. Benimle hiç kavga etmiyor, tartışmıyor, beni yalnızca anlıyor. Marcelo harika ve sadık bir koca. O böyle bir insan ve tüm kadınlar ona imreniyor. Düğünde kürsüye yürüdüğüm ilk andan sonuna kadar, her şey güzeldi. Kocam Marcelo ile düğün gecemizden çok keyif aldık. Eşimin pek çok harika özelliği var ama tek dezavantajı tembel olması. Hiç çalışmıyor. Ama ben bir savaşçıyım ve çalışmayı bizim için devam ettiriyorum."
Hamileliği süresince 2 kilo aldığını söyleyen kadın, çocuğu Marcelinho'yu 21 Mayıs'ta dünyaya getirdiğini anlattı. Evde bir doktor ve hemşirenin yardımıyla gerçekleşen 35 dakikalık 'doğumu' 200 kişinin izlediği internette canlı yayınlayan Moraes şöyle konuştu:
"Sancılarım olmadı. Doğum ağrısız geçti. Ancak plasenta, göbek kordonu ve kan herşeyi gerçek kıldı. Yalnızca 35 dakikada doğdu ve sağlığı harika. İnsanlar bunun gerçek olmadığını söylediğinde çok üzülüyorum. Beni bu çok öfkelendiriyor. Ben karakteri olan bir kadınım. Babam, annem bana dürüst olmayı, iyi bir insan olmayı ve hiçbir şeyden çıkar gütmemeyi öğretti."