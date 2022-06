Brezilya'da 'bez adam' ile evlenen kadın, 'bez bebek' sahibi oldu

"Annem Marcelo'yu yapıp beni onunla ilk tanıştırdığında ona aşık oldum. İlk görüşte aşktı. Çünkü forró dansı edebileceğim biri hayatımda yoktu. Bu danslara giderdim ama her zaman bir eş bulamazdım. Sonra hayatıma girdi ve her şey anlam kazandı. Düğünümüz benim için harika bir gündü, çok önemli, çok duygusal bir gün. O, hep hayatımda olmasını istediğim biri. Onunla evlilik hayatı harika. Benimle hiç kavga etmiyor, tartışmıyor, beni yalnızca anlıyor. Marcelo harika ve sadık bir koca. O böyle bir insan ve tüm kadınlar ona imreniyor. Düğünde kürsüye yürüdüğüm ilk andan sonuna kadar, her şey güzeldi. Kocam Marcelo ile düğün gecemizden çok keyif aldık. Eşimin pek çok harika özelliği var ama tek dezavantajı tembel olması. Hiç çalışmıyor. Ama ben bir savaşçıyım ve çalışmayı bizim için devam ettiriyorum."