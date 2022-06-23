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Bulgaristan'da ilk maymun çiçeği vakaları
Bulgaristan'da ilk maymun çiçeği vakaları
Maymun çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Bulgaristan'da da ilk maymun çiçeği vakaları tespit edildi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T22:46+0300
2022-06-23T22:46+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
avrupa
bulgaristan
salgın
vaka
vaka sayısı
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Bulgaristan Sağlık Bakanlığı ülkede ilk kez, iki kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 41 ve 44 yaşındaki iki erkeğin tanısının kesin olduğu bildirildi.Açıklamada, maymun çiçeği virüsü tespit edilen söz konusu iki kişinin başkent Sofya'da farklı hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.Bu kişilerin daha önce İspanya ve İngiltere'yi ziyaret ettiğini aktaran yetkililer, hastaların durumunun iyi olduğunu açıkladı.​​​​​​​
https://tr.sputniknews.com/20220623/maymun-cicegi-bir-ulkede-daha-goruldu-1057840738.html
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maymun çiçeği virüsü, avrupa, bulgaristan, salgın, vaka, vaka sayısı

Bulgaristan'da ilk maymun çiçeği vakaları

22:46 23.06.2022
© AP Photo / Cynthia S. Goldsmith, Russell RegnerMaymun çiçeği virüsü
Maymun çiçeği virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner
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Maymun çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Bulgaristan'da da ilk maymun çiçeği vakaları tespit edildi.
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı ülkede ilk kez, iki kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 41 ve 44 yaşındaki iki erkeğin tanısının kesin olduğu bildirildi.
Açıklamada, maymun çiçeği virüsü tespit edilen söz konusu iki kişinin başkent Sofya'da farklı hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.
Bu kişilerin daha önce İspanya ve İngiltere'yi ziyaret ettiğini aktaran yetkililer, hastaların durumunun iyi olduğunu açıkladı.​​​​​​​
Avrupa'da yayılan maymun çiçeği virüsü vakaları ABD'ye de sıçradı. Massachusetts'li bir kişiye Kanada'ya seyahat ettikten sonra hastalık teşhisi konuldu. İngiltere'de de 2 yeni vakanın tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 9'a yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
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Maymun çiçeği bir ülkede daha görüldü
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