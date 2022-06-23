https://tr.sputniknews.com/20220623/bulgaristanda-ilk-maymun-cicegi-vakalari--1057850988.html

Bulgaristan'da ilk maymun çiçeği vakaları

Bulgaristan'da ilk maymun çiçeği vakaları

Maymun çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Bulgaristan'da da ilk maymun çiçeği vakaları tespit edildi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T22:46+0300

2022-06-23T22:46+0300

2022-06-23T22:46+0300

dünya

maymun çiçeği virüsü

avrupa

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vaka

vaka sayısı

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Bulgaristan Sağlık Bakanlığı ülkede ilk kez, iki kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 41 ve 44 yaşındaki iki erkeğin tanısının kesin olduğu bildirildi.Açıklamada, maymun çiçeği virüsü tespit edilen söz konusu iki kişinin başkent Sofya'da farklı hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.Bu kişilerin daha önce İspanya ve İngiltere'yi ziyaret ettiğini aktaran yetkililer, hastaların durumunun iyi olduğunu açıkladı.​​​​​​​

https://tr.sputniknews.com/20220623/maymun-cicegi-bir-ulkede-daha-goruldu-1057840738.html

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maymun çiçeği virüsü, avrupa, bulgaristan, salgın, vaka, vaka sayısı