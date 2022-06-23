CANLI | Ukrayna ve Donbas'tan Rusya'ya 24 bin kişi tahliye edildi

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'tan yaklaşık 24 bin kişinin Rusya'ya tahliye edildiğini açıkladı.
06:05 23.06.2022
'Kırım, Ukrayna saldırılarına rağmen Karadeniz'de gaz sahaları geliştirmeye devam edecek'
Rusya Devlet Başkanı’nın Kırım Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov, Sputnik'e verdiği demeçte, Ukrayna'nın Chernomorneftegaz şirketinin sondaj platformlarına yaptığı son saldırıya rağmen Kırım'ın Karadeniz'de gaz sahaları geliştirmeye devam edeceğini söyledi.
Kırım enerji şirketi Chernomorneftegaz'ın üç sondaj platformu Pazartesi günü Ukrayna hava saldırılarında vuruldu. Saldırıda 3 işçi yaralandı, 7 işçi ise kayıplara karıştı.
06:02 23.06.2022
'3 bin 676'sı çocuk, toplam 23 bin 775 kişi tahliye edildi'
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, "Resmi Kiev'in yarattığı tüm zorluklara rağmen, geçtiğimiz gün, Ukrayna tarafının katılımı olmadan, (son 24 saatte) 3.676'sı çocuk olmak üzere 23.775 kişi, Ukrayna ve Donbas cumhuriyetlerinin tehlikeli bölgelerinden Rusya Federasyonu topraklarına tahliye edildi" açıklaması yaptı.
Mizintsev, Rusya'nın özel askeri operasyonunun başlamasından bu yana, 320 binden fazlası çocuk olmak üzere 2 milyondan fazla kişinin Rusya'ya tahliye edildiğini de belirtti.