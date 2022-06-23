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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220623/canli--ukrayna-ve-donbastan-rusyaya-24-bin-kisi-tahliye-edildi-1057802085.html
CANLI | Ukrayna ve Donbas'tan Rusya'ya 24 bin kişi tahliye edildi
CANLI | Ukrayna ve Donbas'tan Rusya'ya 24 bin kişi tahliye edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'tan yaklaşık 24 bin kişinin Rusya'ya tahliye edildiğini açıkladı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T06:10+0300
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Ukrayna - tahliye - Sputnik Türkiye

CANLI | Ukrayna ve Donbas'tan Rusya'ya 24 bin kişi tahliye edildi

06:10 23.06.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'tan yaklaşık 24 bin kişinin Rusya'ya tahliye edildiğini açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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06:05 23.06.2022
'Kırım, Ukrayna saldırılarına rağmen Karadeniz'de gaz sahaları geliştirmeye devam edecek'
Rusya Devlet Başkanı’nın Kırım Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov, Sputnik'e verdiği demeçte, Ukrayna'nın Chernomorneftegaz şirketinin sondaj platformlarına yaptığı son saldırıya rağmen Kırım'ın Karadeniz'de gaz sahaları geliştirmeye devam edeceğini söyledi.
Kırım enerji şirketi Chernomorneftegaz'ın üç sondaj platformu Pazartesi günü Ukrayna hava saldırılarında vuruldu. Saldırıda 3 işçi yaralandı, 7 işçi ise kayıplara karıştı.
06:02 23.06.2022
'3 bin 676'sı çocuk, toplam 23 bin 775 kişi tahliye edildi'
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, "Resmi Kiev'in yarattığı tüm zorluklara rağmen, geçtiğimiz gün, Ukrayna tarafının katılımı olmadan, (son 24 saatte) 3.676'sı çocuk olmak üzere 23.775 kişi, Ukrayna ve Donbas cumhuriyetlerinin tehlikeli bölgelerinden Rusya Federasyonu topraklarına tahliye edildi" açıklaması yaptı.
Mizintsev, Rusya'nın özel askeri operasyonunun başlamasından bu yana, 320 binden fazlası çocuk olmak üzere 2 milyondan fazla kişinin Rusya'ya tahliye edildiğini de belirtti.
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