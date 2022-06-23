CANLI | Ukrayna ve Donbas'tan Rusya'ya 24 bin kişi tahliye edildi

'3 bin 676'sı çocuk, toplam 23 bin 775 kişi tahliye edildi'

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, "Resmi Kiev'in yarattığı tüm zorluklara rağmen, geçtiğimiz gün, Ukrayna tarafının katılımı olmadan, (son 24 saatte) 3.676'sı çocuk olmak üzere 23.775 kişi, Ukrayna ve Donbas cumhuriyetlerinin tehlikeli bölgelerinden Rusya Federasyonu topraklarına tahliye edildi" açıklaması yaptı.

Mizintsev, Rusya'nın özel askeri operasyonunun başlamasından bu yana, 320 binden fazlası çocuk olmak üzere 2 milyondan fazla kişinin Rusya'ya tahliye edildiğini de belirtti.