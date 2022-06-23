https://tr.sputniknews.com/20220623/cavusoglundan-tahil-koridoru-aciklamasi-moskovaya-askeri-heyetimiz-gitti-1057808114.html

Çavuşoğlu'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması: Moskova’ya askeri heyetimiz gitti, görüşmeler yapıcı

Çavuşoğlu'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması: Moskova’ya askeri heyetimiz gitti, görüşmeler yapıcı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl koridoru sürecine ilişkin "Onların daveti üzerine Moskova’ya askeri heyetimiz gitti. O görüşmelerin yapıcı olduğunu... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T10:54+0300

2022-06-23T10:54+0300

2022-06-23T11:06+0300

mevlüt çavuşoğlu

politika

tahıl

tahıl ihracatı

rusya

ukrayna

bm

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ile ortak basın toplantısı düzenledi. Tahıl koridoru hakkında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Onların daveti üzerine Moskova’ya askeri heyetimiz gitti. O görüşmelerin yapıcı olduğunu söyleyebilirim" dedi. Bakan Çavuşoğlu, 'Ukrayna tahılı Türkiye'ye satıldı' iddialarına ilişkin ise "Ukrayna tahılının Rusya veya bir ülke tarafından alınıp gayrimeşru bir şekilde uluslararası piyasalara satılmasına karşıyız. Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine de kesinlikle müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı. Anlaşma sağlanırsa İstanbul'da bir kontrol merkezi kurulacağını belirten Çavuşoğlu, "Ukrayna karasularının hemen dışında da bir güvenli bölge kurulacak" dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Truss ise "Sorun çözülmezse bu limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep olacak" diye konuştu. Ukrayna'daki tahıl stoklarının küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılacak olan 4’lü zirve, haftaya İstanbul'da yapılacak. Zirveye Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcilerinin katılacak.

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mevlüt çavuşoğlu, tahıl, tahıl ihracatı, rusya, ukrayna, bm