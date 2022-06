https://tr.sputniknews.com/20220623/cinli-bilim-insanlari-erkekler-porno-izlerken-uyari-veren-alet-gelistirdi-1057804155.html

Çinli bilim insanları erkekler porno izlerken uyarı veren alet geliştirdi

Çinli bilim insanları erkekler porno izlerken uyarı veren alet geliştirdi

Pornografinin yasadışı olduğu Çin'de bu tür içeriklerin tespiti ve ortadan kaldırılması için yetkililer yapay zekaya başvuruyor. Bunun son örneklerinden biri... 23.06.2022

South China Morning Post sitesinin haberine göre kafaya takılan alet, beyin dalgalarında cinsel içerik izleme kaynaklı dalgalanmaları tespit edebiliyor, bu da aletin bu içeriklere daha hızlı müdahale edilebilmesi için kullanılabileceği anlamına geliyor. Sonuçları 13 Haziran'da 'Journal of Electronic Measurement and Instrumentation' bilimsel dergisinde yayınlanan deney kapsamında 20-25 yaş aralığındaki 15 erkek üniversite öğrencisinden, bilgisayar ekranı başındayken bu aleti kafalarına geçirmeleri istendi. Ekranda 'hassas görüntüler' her çıktığında da aletin alarmı çaldı. Pekin Ciyaotong Üniversitesi'ndeki elektrik mühendisliği merkezinin başındaki Şu Ciyancun bu aletin, 'kötü enformasyonun tespiti için' insan- makine işbirliğinin mümkün kılınabileceğini gösterdiğini söyledi. Çin hükümeti pornografiyle mücadele kapsamında 'ciyan huang şi' adı verilen kişileri görevlendiriyor. Bu 'profesyonel sansürcüler' internet ve sosyal medya ortamında paylaşılan fotoğraflar ile filmleri kontrol ederek bu tür içeriklerin önüne geçmeye çalışıyor. İnsanlar daha çabuk yorulacağı için makinelerin daha iyi iş çıkaracağı düşünülse de yapay zekanın tanıma algoritması da her zaman iyi çalışmayabiliyor. Bu yeni geliştirilen alet sayesinde ise 'ciyan huang şi'lerin işinin kolaylaşacağı düşünülüyor. Öte yandan 'ciyan huang şi'lerin çoğu kadın olmasına rağmen aletin deneylerinde hiç kadın katılımcı olmaması da cinsiyet eşitsizliği eleştirilerini beraberinde getirdi.

