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Çöken yolda Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen tünel ortaya çıktı
Çöken yolda Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen tünel ortaya çıktı
Şanlıurfa’da çöken yolda Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen tünel ortaya çıktı. Çevrede önlem alan belediye ekipleri, yıkılma riskine karşı birkaç evin... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T21:17+0300
2022-06-23T21:24+0300
türkiye
haliliye
şanlıurfa
tünel
roma dönemi
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, Atatürk Mahallesi 7. Sokak sakinleri, bir evin bahçesinde ve sokakta göçük meydana gelmesi üzerine durumu polis, AFAD ve zabıta ekiplerine bildirdi.Olay yerine giden belediye ekipleri, güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Yapılan incelemede çöken yolun altında Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen bir tünel olduğu belirlendi. 'Buradaki her evin altında bir mağara vardır'Tünelin başka bir girişinin evinin içerisinde olduğunu belirten Ahmet Keleoğlu, “Bu evler yapılmadan önce, geçmişte buralar yerleşim alanı olarak kullanılmış. İnsanlar buralarda yaşamlarını südrüyorlardı. Daha sonra bunların üzerine evler yapıldı. Şimdi bu çöken yer mağaranın kendisi değildir, mağaranın girişidir. Oraya biraz beton döker kapatırlarsa sıkıntı olmaz. Buradaki her evin altında bir mağara vardır. Buradan kilometrelerce uzaklığa kadar gidiyor. O çöken mağaranın diğer girişi benim evim altından gidiyor. Bu mahallede bütün evlerin altında mağara var” dedi.Çöken yolu her gün kullandığını söyleyen Ahmet Aslan ise “Buradan geçiyordum, yoları kapatmışlar, geçemedim. Yolu kapatma nedenleri ise mağara girişi çökmüş. Ben de geçemedim, mecbur diğer taraftan dolanıp gideceğim” diye konuştu.Öte yandan çöken tünelin neye kadar uzandığı ve içerisinde neler olduğuyla ilgili incelemenin ise devam ettiği belirtildi.Tünelin çökmesi nedeniyle bölgeye giden ekipler, tedbir amaçlı birkaç evin boşaltılmasına karar verdi.
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haliliye
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haliliye, şanlıurfa, tünel, roma dönemi

Çöken yolda Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen tünel ortaya çıktı

21:17 23.06.2022 (güncellendi: 21:24 23.06.2022)
© İHA / AHMET KOLSUZ-Çöken yolda Roma Dönemi'ne ait tünel ortaya çıktı
Çöken yolda Roma Dönemi'ne ait tünel ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© İHA / AHMET KOLSUZ-
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Şanlıurfa’da çöken yolda Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen tünel ortaya çıktı. Çevrede önlem alan belediye ekipleri, yıkılma riskine karşı birkaç evin boşaltılmasına karar verdi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, Atatürk Mahallesi 7. Sokak sakinleri, bir evin bahçesinde ve sokakta göçük meydana gelmesi üzerine durumu polis, AFAD ve zabıta ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden belediye ekipleri, güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Yapılan incelemede çöken yolun altında Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen bir tünel olduğu belirlendi.

'Buradaki her evin altında bir mağara vardır'

Tünelin başka bir girişinin evinin içerisinde olduğunu belirten Ahmet Keleoğlu, “Bu evler yapılmadan önce, geçmişte buralar yerleşim alanı olarak kullanılmış. İnsanlar buralarda yaşamlarını südrüyorlardı. Daha sonra bunların üzerine evler yapıldı. Şimdi bu çöken yer mağaranın kendisi değildir, mağaranın girişidir. Oraya biraz beton döker kapatırlarsa sıkıntı olmaz. Buradaki her evin altında bir mağara vardır. Buradan kilometrelerce uzaklığa kadar gidiyor. O çöken mağaranın diğer girişi benim evim altından gidiyor. Bu mahallede bütün evlerin altında mağara var” dedi.
© İHA / AHMET KOLSUZ-Çöken yolda Roma Dönemi'ne ait tünel ortaya çıktı
Çöken yolda Roma Dönemi'ne ait tünel ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
Çöken yolda Roma Dönemi'ne ait tünel ortaya çıktı
© İHA / AHMET KOLSUZ-
Çöken yolu her gün kullandığını söyleyen Ahmet Aslan ise “Buradan geçiyordum, yoları kapatmışlar, geçemedim. Yolu kapatma nedenleri ise mağara girişi çökmüş. Ben de geçemedim, mecbur diğer taraftan dolanıp gideceğim” diye konuştu.
Öte yandan çöken tünelin neye kadar uzandığı ve içerisinde neler olduğuyla ilgili incelemenin ise devam ettiği belirtildi.
Tünelin çökmesi nedeniyle bölgeye giden ekipler, tedbir amaçlı birkaç evin boşaltılmasına karar verdi.
© İHA / AHMET KOLSUZ-Çöken yolda Roma Dönemi'ne ait tünel ortaya çıktı
Çöken yolda Roma Dönemi'ne ait tünel ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
Çöken yolda Roma Dönemi'ne ait tünel ortaya çıktı
© İHA / AHMET KOLSUZ-
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