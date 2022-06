https://tr.sputniknews.com/20220623/cska-moskova-yusuf-yazicinin-takimdan-ayrildigini-duyurdu--1057826340.html

CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrıldığını duyurdu

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova, milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile yollarının ayrıldığını açıkladı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

CSKA Moskova, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı'nın bonservisini almak için Fransız Lille kulübüyle yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması nedeniyle milli oyuncunun takımdan ayrıldığını ifade etti. 25 yaşındaki sporcunun CSKA Moskova formasıyla çıktığı 12 maçta 8 gol atarak parlak bir sezon geçirdiğinin altını çizen Rus ekibi, Yazıcı'ya teşekkür ederek bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi. 'Her zaman kalbimde olacaksınız' Yazıcı da, "Yaptığımız işin en zor kısmı vedalar sanırım. Ama vedalar da hayatın bir parçası. Ocak ayından bu yana formasını büyük bir mutlulukla giydiğim CSKA Moskova hikayemizin sonuna geldik. Burada geçirdiğim her anımı büyük bir mutlulukla hatırlayacağım. Altı aylık süre boyunca desteklerini her zaman hissettiğim taraftarlarımıza, takım arkadaşlarıma, teknik ekibimize ve yönetimimize teşekkür ederim. Her zaman kalbimde olacaksınız" ifadelerini kullandı.

