https://tr.sputniknews.com/20220623/cumhurbaskani-erdogandan-mahmut-ustaosmanoglu-icin-taziye-mesaji-1057808801.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T11:28+0300

2022-06-23T11:28+0300

2022-06-23T11:28+0300

türkiye

mahmut ustaosmanoğlu

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220623/ismailaga-cemaati-lideri-mahmut-ustaosmanoglu-hayatini-kaybetti---1057800256.html

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mahmut ustaosmanoğlu, recep tayyip erdoğan