https://tr.sputniknews.com/20220623/cumhurbaskani-erdogandan-mahmut-ustaosmanoglu-icin-taziye-mesaji-1057808801.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T11:28+0300
2022-06-23T11:28+0300
2022-06-23T11:28+0300
türkiye
mahmut ustaosmanoğlu
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220623/ismailaga-cemaati-lideri-mahmut-ustaosmanoglu-hayatini-kaybetti---1057800256.html
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mahmut ustaosmanoğlu, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.