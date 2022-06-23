Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220623/cumhurbaskani-erdogandan-mahmut-ustaosmanoglu-icin-taziye-mesaji-1057808801.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T11:28+0300
2022-06-23T11:28+0300
türkiye
mahmut ustaosmanoğlu
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056706589_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_dfc511ac5ab5b65a781ff365bcb202cd.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220623/ismailaga-cemaati-lideri-mahmut-ustaosmanoglu-hayatini-kaybetti---1057800256.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056706589_76:0:1200:843_1920x0_80_0_0_7505b92a1d18c25b7769dd85b30af51d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mahmut ustaosmanoğlu, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı

11:28 23.06.2022
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
İsmailağa Cemaati olarak bilinen dini grubun lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında öldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
TÜRKİYE
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti
03:34
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала